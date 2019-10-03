Данилов призначений секретарем РНБО

Президент Володимир Зеленський призначив секретарем Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данилова після того, як звільнив Данилюка .

Про це йдеться в указі №733 від 3 жовтня, передають Українські Новини.

З 23 липня він обіймав посаду заступника секретаря РНБО Олександра Данилюка.

30 вересня Зеленський звільнив Данилюка, прийнявши його заяву про відставку. У четвер Президент звільнив Данилова з посади заступника секретаря РНБО і призначив його секретарем.

Данилову 57 років. У 1994-1997 роках він був мером Луганська, у 2005 році - головою Луганської обласної державної адміністрації, а у 2006-2007 роках - депутат Верховної Ради від Блоку Юлії Тимошенко.

Як повідомляли Українські Новини, Данилов задекларував 102 картини, 495 фарфорових статуеток і 20 тис. книг за 2018 рік. Также Данілов володіє квартирою площею 352,3 кв. м в Києві, земельною ділянкою площею 3,1 тис. кв. м і житловим будинком площею 446 кв. м в Мархаливке Васильківського району Київської області, а також терасою і майстернею в столиці.

Тим часом Данилюк після відставки розвеселився і питає в соцмережах ідей щодо працевлаштування.