Новому секретарю РНБО платять вдвічі більше, ніж Турчинову

Заробітна плата Олександра Данилюка з дня призначення секретарем Ради національної безпеки і оборони (РНБО) по липень склала 95,4 тис. гривень.\r\nПро це йдеться у відповіді РНБО на запит Українських Новин.\r\nДанилюк був призначений секретарем РНБО 28 травня.\r\nЗа 4 робочих дні в травні йому було нараховано 3 044 гривні зарплати.\r\nЗа червень Данилюк заробив 92 320 гривень.\r\n"Заробітна плата секретаря РНБО О. Данилюка за червень 2019 року становила 92 320 гривень (надбавка за вислугу років - 2 400 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 10 000 гривень, премія - 36 000 гривень, відрядження - 33 920 гривень)", - йдеться у відповіді.\r\nПопередній секретар РНБО Олександр Турчинов з 2017 року щомісяця заробляв 52,2 тис. гривень.\r\n\r\n\r\n \r\nЗаступники Данилюка раніше працювали в РНБО з Турчиновим.\r\nПерший заступник секретаря Михайло Коваль заробив у травні 191 650 гривень (у тому числі 95,8 тис. гривень відпускних і 43,2 тис. гривень премії), у червні - 84 351 гривню (включаючи 32 тис. гривень премії).\r\nЗарплата заступників секретаря склала: у Сергія Кривоноса 83 997 гривень у травні і 73 520 гривень у червні (в тому числі 40,5 тис. і 30 тис. гривень премії відповідно), а у Олександра Литвиненка - 179 336 гривень у травні (включаючи 94,7 тис. гривень відпускних і 40,5 тис. гривень премії) та 89 240 гривень у червні (у тому числі 45 тис. гривень премії).\r\nЯк повідомляли Українські Новини, з червня Данилюк керує національним координаційним центром кібербезпеки.\r\nДанилюк хоче стати прем'єр-мисниром.\r\nВодночас у Зеленського готові люструвати Данилюка.