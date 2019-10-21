Шоумен і продюсер "Кварталу 95" Сергій Сивохо став радником секретаря РНБО

Артист Сергій Сивохо заявляє про своє призначення радником секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Починаю тиждень на новій посаді: радник секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу. Для мене це велика відповідальність!" - написав він.

Сивохо також повідомив, що має багато планів щодо нової посади.

Сивохо закінчив Донецький інститут підприємництва за фахом "менеджмент організацій" та металургійний факультет Донецького політехнічного інституту.

Працював креативним продюсером ТОВ "Квартал 95", був творчим директором Української телерадіокомпанії.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Сивохо і Колесніков програли округ меру Дружківки.

Також перед виборами повідомлялося, що популярний КВНщик Сивохо балотується в Раду від партії Зеленського.