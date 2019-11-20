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20 листопада 2019, середа, 09:43 19
Суспільство 2019-11-20T13:00:05+02:00
Українські Новини
У Києві п'яний чоловік на легковику врізався в під'їзд

У Києві п'яний чоловік на легковику врізався в під'їзд

Daewoo, Київ, П'яний водій, Під'їзд

У Києві на вулиці Виборзькій чоловік за кермом Daewoo в'їхав в під'їзд житлового будинку. Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

"Чоловік зі своєю міледі сиділи в автомобілі Daewoo і пиячили. Музончик, тепло, справжній романтик. Як раптом щось виходить з-під контролю, автомобіль стрімко несеться по сходах і влітає в під'їзд будинку", – йдеться в повідомленні.

На щастя, у ДТП ніхто не постраждав.




Як повідомляли Українські Новини, в Україні на 25% збільшилася кількість ДТП через водіння в нетверезому вигляді. Раніше под Полтавою п'яний водій без прав влаштував ДТП: алкоголь в крові у 16 разів був вище норми.

А на Закарпатті п'яний водій Mitsubishi на смерть збив 11-річну дівчинку.

Також п'яний водій Ford виїхав на зустрічну і влетів у огорожу.

Крім того, в Києві водій Über влаштував потрійне ДТП з постраждалими і відмовився пройти тест на алкоголь.

У жовтні в Києві таксист на тротуарі збив маленьку доньку олімпійського чемпіона.

Тим часом, за рік у ДТП на дорогах України загинуло близько трьох тисяч осіб.

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