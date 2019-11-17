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17 ноября 2019, воскресенье, 16:20 8
Силовые структуры 2019-11-17T16:20:02+02:00
Українські Новини
За год в ДТП на дорогах Украины погибли около трех тысяч человек, - патрульная полиция

За год в ДТП на дорогах Украины погибли около трех тысяч человек, - патрульная полиция

Украина, ДТП, погибшие, Патрульная полиция
Перекрытие движения. Фото: lug.gр.gоv.uа
Перекрытие движения. Фото: lug.gр.gоv.uа

Патрульная полиция Украины констатировала, что в январе-октябре 2019 года 2 716 человек погибли в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) на дорогах Украины.

Об этом говорится в сообщении полиции, передают Українськi Новини.

"2 716 человек погибли в ДТП на дорогах Украины за 10 месяцев этого года", - сказано в нем.

Отмечается, что в среднем на дорогах погибает 9 человек в сутки.

Согласно сообщению, среди факторов риска и причин ДТП - превышение скорости, употребление алкоголя или наркотиков, опасные маневрирования, попытки успеть проехать на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщали Українськi Новини, 11 ноября 10 детей доставлены в больницу из-за дорожно-транспортного происшествия со школьным автобусом около села Подберезцы (Пустомытовский район, Львовская область).

Ранее пьяный полицейский устроил смертельное ДТП во Львовской области. 

Также в центре Киева на Набережном шоссе перевернулся и загорелся автомобиль. А ночью в Киеве автомобиль сбил женщину на "зебре"

Кроме того, в Киеве девушка-байкер погибла в ДТП на Гостомельской трассе.

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