За год в ДТП на дорогах Украины погибли около трех тысяч человек, - патрульная полиция

Патрульная полиция Украины констатировала, что в январе-октябре 2019 года 2 716 человек погибли в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) на дорогах Украины.Об этом говорится в сообщении полиции, передают Українськi Новини."2 716 человек погибли в ДТП на дорогах Украины за 10 месяцев этого года", - сказано в нем.Отмечается, что в среднем на дорогах погибает 9 человек в сутки.Согласно сообщению, среди факторов риска и причин ДТП - превышение скорости, употребление алкоголя или наркотиков, опасные маневрирования, попытки успеть проехать на запрещающий сигнал светофора.Как сообщали Українськi Новини, 11 ноября 10 детей доставлены в больницу из-за дорожно-транспортного происшествия со школьным автобусом около села Подберезцы (Пустомытовский район, Львовская область).Ранее пьяный полицейский устроил смертельное ДТП во Львовской области. Также в центре Киева на Набережном шоссе перевернулся и загорелся автомобиль. А ночью в Киеве автомобиль сбил женщину на "зебре". Кроме того, в Киеве девушка-байкер погибла в ДТП на Гостомельской трассе.