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19 ноября 2019, вторник, 22:27 92
Общество 2019-11-19T22:28:21+02:00
Українські Новини
В Украине на 25% увеличилось количество ДТП из-за вождения в нетрезвом виде

В Украине на 25% увеличилось количество ДТП из-за вождения в нетрезвом виде

ДТП, Вождение в нетрезвом состоянии, пьяный водитель
Автомобили
Автомобили

За 10 месяцев 2019 года в Украине зафиксировано более 1 тыс. дорожно-транспортных происшествий, которые возникли из-за вождения в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Так, показатели являются неутешительными поскольку количество ДТП из-за вождения в состоянии алкогольного опьянения увеличилось на 25,5%.

"По данным Патрульной полиции, за 10 месяцев этого года зафиксировано 1,4 тыс. ДТП из-за вождения в состоянии алкогольного опьянения. Это на 25,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

В результате этих ДТП 1 тыс. 360 человек получили травмы и 78 - погибли. Для сравнения, за весь 2018 год число погибших в результате вождения в нетрезвом состоянии составляло 87 человек.

Как сообщали Українські Новини, под Полтавой пьяный водитель без прав устроил ДТП: алкоголь в крови в 16 раз был выше нормы.

А на Закарпатье пьяный водитель Mitsubishi насмерть сбил 11-летнюю девочку.

Также в Киеве пьяный водитель Ford выехал на встречку и влетел в ограждение.

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