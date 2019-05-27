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27 мая 2019, понедельник, 08:00 35
Происшествия 2019-05-27T08:00:08+03:00
Українські Новини
В Киеве пьяный водитель Ford выехал на встречку и влетел в ограждение

В Киеве пьяный водитель Ford выехал на встречку и влетел в ограждение

ДТП в Киеве на Броварском проспекте. Фото: Информатор
ДТП в Киеве на Броварском проспекте. Фото: Информатор

Вчера вечером, 26 мая, в Киеве на Броварском проспекте Ford, за рулем которого находился пьяный водитель, вылетел на встречку и врезался в ремонтное ограждение. Об этом сообщает Информатор.

Так, сообщается, что авария произошла около 23:00.

Как сообщили изданию очевидцы, водитель Ford нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу. Пытаясь уйти от столкновения с другими машинами, он заехал на ограждение ремонтных работ. Из-за этого в машине произошла утечка газа, которую ликвидировали сотрудники спасательно-пожарной службы.

После проверки водителя на алкотестере, оказалось, что в организме мужчины 2.08 промилле, допустимой же нормой  считается показатель не выше 0.2 промилле.

ДТП в Киеве на Броварском проспекте. Фото: ИнформаторДТП в Киеве на Броварском проспекте. Фото: Информатор

Авария обошлась без пострадавших. На месте происшествия работали 3 наряда патрульной полиции и пожарно-спасательная служба. Движение на участке Броварского проспекта было временно ограничено из-за происшествия. Детали ДТП устанавливаются.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве 17-летнего мотоциклиста сбил Citroen.

Ранее в Киеве столкнулись Hyundai и Газель, один водитель был госпитализирован.

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