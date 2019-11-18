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18 ноября 2019, понедельник, 10:33 73
Происшествия 2019-11-18T10:33:50+02:00
Українські Новини
В Киеве водитель Uber устроил тройное ДТП с пострадавшими и отказался пройти тест на алкоголь

В Киеве водитель Uber устроил тройное ДТП с пострадавшими и отказался пройти тест на алкоголь

ДТП в Киеве, ДТП с такси, ДТП с пострадавшими

В Киеве произошло тройное ДТП, в результате которого пострадала беременная женщина. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook в понедельник, 18 ноября.

"Около 22:30 на улице пьяный водитель автомобиля такси Uber на Skoda на улице Эстонской въехал в автомобиль Volkswagen. Убегая с места ДТП на перекрестке улиц Туполева и Салютная, влетел в автомобили, стоявшие на светофоре", – говорится в сообщении.

В результате аварии пострадала беременная женщина, которая находилась в Volkswagen. Она была госпитализирована.

dtp.kiev.ua сообщает, что водитель Skoda поехал "через двойную сплошную, совершил аварийную ситуацию, проехал на красный свет и через минуту протаранил два автомобиля на светофоре".

Водитель Uber отказался на месте пройти тест на алкоголь. Его оправили сдать анализы в лабораторию.

Напомним, что ранее в центре Киева таксист Uber сбил двух доставщиков пиццы на скутерах.

Ранее под Киевом пьяный таксист насмерть сбил мужчину и тянул его за собой 50 метров.

Также ранее в Киеве таксист на тротуаре сбил маленькую дочку олимпийского чемпиона.

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