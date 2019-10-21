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21 октября 2019, понедельник, 13:29 13
Происшествия 2019-10-21T13:29:46+03:00
Українські Новини
В Киеве таксист на тротуаре сбил маленькую дочку олимпийского чемпиона

В Киеве таксист на тротуаре сбил маленькую дочку олимпийского чемпиона

Такси, ДТП в Киеве, ДТП с такси

В Киеве 21 октября водитель одной из служб такси сбил на тротуаре маленького ребенка и сбежал с места ДТП. О происшествии сообщил на своей странице в Facebook отец пострадавшей девочки, олимпийский чемпион и президент Федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт.

Мужчина утверждает, что водитель мчался на большой скорости.

"Мою дочь на пешеходном тротуаре сбила машина. Голубой Hyundai Accent, такси Uklon. Водитель мчался на огромной скорости, вылетел на тротуар и сбил ребенка! И уехал!" – написал Гутцайт.

Нарушителя задержали спустя несколько часов.

Ребенок был госпитализирован для осмотра медиками.

Напомним, что ранее в центре Киева таксист Uber сбил двух доставщиков пиццы на скутерах.

Ранее под Киевом пьяный таксист насмерть сбил мужчину и тянул его за собой 50 метров.

Ранее на мосту Метро в Киеве такси с пассажиркой влетело в столб.

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