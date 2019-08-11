Под Полтавой пьяный водитель без прав устроил ДТП: алкоголь в крови в 16 раз выше нормы

В Полтавской области правоохранители задержали водителя, содержание алкоголя в организме которого превысило норму в 16 раз.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Нетрезвого мужчину заметил водитель другой машины, по его мнению тот вел себя подозрительно. Свидетель сразу вызвал правоохранителей. В свою очередь сотрудники полиции задержали нетрезвого и предложили ему пройти тест на содержание алкоголя. Как показал драгер, содержание алкоголя в крови мужчины превысило норму в 16 раз - 3,17 промилле.

"Мы благодарны неравнодушным гражданам, которые помогают нам бороться с нетрезвыми водителями. Сегодня ваша бдительность, возможно, спасла чью-то жизнь", - говорится в сообщении.

Пьяный водитель. Фото: полиция Полтавской области

Согласно сообщению пресс-службы патрульной полиции Полтавской области, автомобиль "ВАЗ 2105" не пропустил Daewoo Lanos, в результате чего машины столкнулись. Машины почти не были повреждены, водители решили обойтись без помощи правоохранителей и разъехаться, однако в это время мужчина почувствовал сильный запах алкоголя от водителя "ВАЗ 2105" и задержал его до приезда правоохранителей.

Полицейские составили протоколы по статьям "Управление в состоянии опьянения" и "Управление лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством".

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