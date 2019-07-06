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06 июля 2019, суббота, 11:46 529
Происшествия 2019-07-06T11:57:17+03:00
Українські Новини
На Закарпатье пьяный водитель Mitsubishi насмерть сбил 11-летнюю девочку

На Закарпатье пьяный водитель Mitsubishi насмерть сбил 11-летнюю девочку

Смертельное ДТП на Закарпатье. Фото: mukachevo.net
Смертельное ДТП на Закарпатье. Фото: mukachevo.net

На Закарпатье пьяный водитель Mitsubishi насмерть переехал 11-летнюю девочку


Смертельное ДТП произошло в с. М. Добронь Ужгородского района.

Как сообщает Мукачево.net со ссылкой на полицию Закарпатья, вчера, 5 июля, около 19 часов вечера, водитель "Mitsubishi Outlander", двигаясь по ул. Главной в с. М.Добронь в направлении Мукачево, не справился с управлением и съехал в кювет, наехал на 11-летнюю девочку, которая там играла.

От полученных травм ребенок погиб на месте происшествия. правоохранители выяснили, что 35-летний житель с. Красное, находился за рулем Mitsubishi в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения со смертельным исходом).

Водителя машины задержали, сегодня будет решаться вопрос о сообщение ему подозрения и избрании меры пресечения. Следствие продолжается.

Напомним, в тот же день женщина упала с мопеда и ее переехал грузовик под Киевом.

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