Продаж рубля "завмер" в обмінниках Києва

У понеділок, 18 листопада, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 14 листопада, знизився на 3 копійки до 3,44 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу рубля не змінився і склав 3,91 грн за 10 рублів.

Курс рубля 18 листопада в обмінниках Києва:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,44 3,91 Максимальний 3,75 5,00 Мінімальний 2,50 3,75

Як повідомляли Українські Новини, долар і євро просіли в обмінниках після вихідних. Раніше курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 7 коп. в п'ятницю зміцнився на 5 коп. до 24,19 UAH/USD. Крім того, американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні з 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на кінець 2019 року.

Тим часом обвал американської валюти фінансисти пояснюють великою кількістю долара на ринку.

Також міністр економіки Тимофій Милованов дав прогноз курсу валют на наступний рік, згідно з яким можливі два сценарії, а в жовтні населення воліло зберігати гроші у валюті.