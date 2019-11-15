подписаться на рассылку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
15 ноября 2019, пятница, 16:15 45
Финансы 2019-11-15T16:22:36+02:00
Українські Новини
Межбанк закрылся скачком гривны вверх

Межбанк закрылся скачком гривны вверх

Курс гривны, Курс валют, Межбанк, Межбанковский валютный рынок
Деньги. Фото: prozoro.info
Деньги. Фото: prozoro.info

В то время как третью неделю подряд наличный доллар стремительно падает, а гривна укрепляется, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 7 коп. в пятницу укрепился на 5 коп. до 24,19 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,19-24,23 UAH/USD, затем котировки сузились до 24,19-24,22 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,17-24,20 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 12,73% с 27,72 UAH/USD до 24,19 UAH/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Раньше Українські Новини писали, что происходит на рынке валют и прогнозы по курсу. Также доллар и евро снова обвалились в обменниках. Кроме того, Милованов дал прогноз курса валют на следующий год по двум сценариям.

Тем временем в октябре население предпочитало хранить деньги в валюте, а также банки выдавали преимущественно валютные кредиты, а не гривневые.

Больше новостей о: Курс гривны Курс валют Межбанк Межбанковский валютный рынок

Архив
Новости
Андрей Ермак, Даша Заривная и Брайан Ланза. Фото: Украинская правда
Встречу помощника Зеленского и экс-советника Трампа засняли на видео 16:23
Путин не хочет встречаться с Зеленским до "нормандского формата" 16:22
Межбанк закрылся скачком гривны вверх 16:15
Взрывы в Балаклее Харьковской области являются плановой утилизацией боеприпасов, - штаб ВСУ 16:12
Кличко официально перешел в оппозицию к новой власти и киевлянам, – нардеп Ткаченко 16:08
больше новостей
Порошенко с Гончаренко. Фото: facebook.com/Rostyslav Sukhachov
Фото дня: Порошенко с Гончаренко рассмешили соцсети, мило взявшись за руки 23:01
Возможны два сценария: Милованов дал прогноз курса валют на следующий год 06:30
Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам 05:50 Карта
Гончарук поручил фонду госимущества начать приватизацию 5 крупных объектов в 2020 22:34
Поверка счетчиков: когда и как необходимо снимать показания и как это влияет на платежи 06:00
больше новостей
Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам 05:50 Карта
Порошенко с Гончаренко. Фото: facebook.com/Rostyslav Sukhachov
Фото дня: Порошенко с Гончаренко рассмешили соцсети, мило взявшись за руки 23:01
Во время митинга железнодорожников возле Офиса Президента умерла женщина 17:48
Депутаты Ахметова помогли Зеленскому проголосовать за земельную реформу 20:03
Вакарчуку оплатили половину рабочего дня в Раде, когда он сбежал с заседания на концерт в Минске 06:19 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok