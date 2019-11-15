Межбанк закрылся скачком гривны вверх

В то время как третью неделю подряд наличный доллар стремительно падает , а гривна укрепляется, к

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,19-24,23 UAH/USD, затем котировки сузились до 24,19-24,22 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,17-24,20 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 12,73% с 27,72 UAH/USD до 24,19 UAH/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Раньше Українські Новини писали, что происходит на рынке валют и прогнозы по курсу. Также доллар и евро снова обвалились в обменниках. Кроме того, Милованов дал прогноз курса валют на следующий год по двум сценариям.

Тем временем в октябре население предпочитало хранить деньги в валюте, а также банки выдавали преимущественно валютные кредиты, а не гривневые.