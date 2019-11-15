Межбанк закрылся скачком гривны вверх

В то время как третью неделю подряд наличный доллар стремительно падает, а гривна укрепляется, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 7 коп. в пятницу укрепился на 5 коп. до 24,19 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,19-24,23 UAH\/USD, затем котировки сузились до 24,19-24,22 UAH\/USD, после чего установились на уровне 24,17-24,20 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 12,73% с 27,72 UAH\/USD до 24,19 UAH\/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Раньше Українські Новини писали, что происходит на рынке валют и прогнозы по курсу. Также доллар и евро снова обвалились в обменниках. Кроме того, Милованов дал прогноз курса валют на следующий год по двум сценариям. Тем временем в октябре население предпочитало хранить деньги в валюте, а также банки выдавали преимущественно валютные кредиты, а не гривневые.