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14 ноября 2019, четверг, 10:42 63
Финансы 2019-11-14T10:42:49+02:00
Українські Новини
Российский рубль упал в обменниках Киева

Российский рубль упал в обменниках Киева

Рубли, курс рубля, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине

В четверг, 14 ноября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 12 ноября, вірос на 4 попейки до 3,47 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля упал на 2 копейки до 3,91 гривен за 10 рублей.

Курс рубля 14 ноября в обменниках Киева:

 

10 российских рублей

 

Покупка

Продажа

Средний

3,47

3,91

Максимальный

3,78

5,00

Минимальный

2,30

3,79

Как сообщали Українські Новини, доллар и евро опять обвалились: официальный курс валют на 14 ноября, а эксперты рассказали, кто "делает погоду" на валютном рынке. 

Также наличные доллар и евро обвалились в киевских обменниках

Кроме того, американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года.

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