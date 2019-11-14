Российский рубль упал в обменниках Киева

В четверг, 14 ноября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 12 ноября, вірос на 4 попейки до 3,47 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля упал на 2 копейки до 3,91 гривен за 10 рублей.

Курс рубля 14 ноября в обменниках Киева:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,47 3,91 Максимальный 3,78 5,00 Минимальный 2,30 3,79

Как сообщали Українські Новини, доллар и евро опять обвалились: официальный курс валют на 14 ноября, а эксперты рассказали, кто "делает погоду" на валютном рынке.

Также наличные доллар и евро обвалились в киевских обменниках



Кроме того, американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года.