подписаться на рассылку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
18 ноября 2019, понедельник, 10:37 205
Финансы 2019-11-18T10:38:54+02:00
Українські Новини
Доллар и евро просели в обменниках после выходных

Доллар и евро просели в обменниках после выходных

Курс валют, курс доллара, Курс евро, Киевские обменники
Доллары. Фото: planetakartinok
Доллары. Фото: planetakartinok

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 15 ноября на 2,75 коп. до 24,3813 UAH/USD, курс покупки понизился на 4,34 коп. до 24,0710 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 1,75 коп. до 26,4803 UAH/EUR, курс продажи повысился на 2,40 коп. до 26,9458 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,0710 24,3813 26,4803 26,9458 3,44 3,91
Максимальный 24,2000 24,7000 26,7000 27,3000 3,75 5,00
Минимальный 23,7500 24,2500 26,0000 26,8000 2,50 3,75

Как сообщали Українські Новини, НБУ сократил покупку валюты на межбанке почти в два раза. Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 ноября, на 2,49 коп. до 24,2201 UAH/USD. Кроме того, Милованов дал прогноз курса валют на следующий год, по которому возможны два сценария.

Тем временем в октябре население предпочитало хранить деньги в валюте, а также банки выдавали преимущественно валютные кредиты, а не гривневые.

Больше новостей о: Курс валют курс доллара Курс евро Киевские обменники

Архив
Новости
Акции Ferrexpo начали рост и за последнюю неделю их стоимость увеличилась на 3,5% 11:16
Большинство украинцев не поддерживает легализацию азартных игр, - опрос Рейтинг 11:11
Акции украинских компаний на Варшавской бирже начали снижаться после 4-недельного роста 11:10
Картины, квартиры, часы и дома: Все имущество Дубневича арестовано 11:10 Дополнено
Керченский пролив. Захват украинских кораблей. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
В ВМС Украины заявили. что возвращение кораблей идет по плану 11:03
больше новостей
В Украине занялись проверкой пенсионных дел 06:00 Инфографика
НБУ повысил гривну после выходных: официальный курс валют на 18 ноября 06:00
Не хватает мощностей: Рябошапка об уголовных делах против Ахметова и Коломойского 17:15
Луценко заявил, что Йованович лжет в Конгрессе 14:56
Рекордное падение доллара: эксперт спрогнозировал дальнейший курс 11:03
больше новостей
Кабмин снял ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду 19:29
Не хватает мощностей: Рябошапка об уголовных делах против Ахметова и Коломойского 17:15
В Украине занялись проверкой пенсионных дел 06:00 Инфографика
Луценко заявил, что Йованович лжет в Конгрессе 14:56
Государство не должно поддерживать бизнес, - Милованов 15:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok