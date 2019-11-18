Доллар и евро просели в обменниках после выходных

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 15 ноября на 2,75 коп. до 24,3813 UAH/USD, курс покупки понизился на 4,34 коп. до 24,0710 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 1,75 коп. до 26,4803 UAH/EUR, курс продажи повысился на 2,40 коп. до 26,9458 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,0710 24,3813 26,4803 26,9458 3,44 3,91 Максимальный 24,2000 24,7000 26,7000 27,3000 3,75 5,00 Минимальный 23,7500 24,2500 26,0000 26,8000 2,50 3,75

Как сообщали Українські Новини, НБУ сократил покупку валюты на межбанке почти в два раза. Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 ноября, на 2,49 коп. до 24,2201 UAH/USD. Кроме того, Милованов дал прогноз курса валют на следующий год, по которому возможны два сценария.

Тем временем в октябре население предпочитало хранить деньги в валюте, а также банки выдавали преимущественно валютные кредиты, а не гривневые.