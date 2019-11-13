В октябре население предпочитало хранить деньги в валюте

Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, увеличились на 3,6% до 528,605 млрд гривен на 1 ноября.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передают Українські Новини.

С начала года вклады населения в банках выросли на 5,4% с 501,7 млрд гривен.

Гривневые вклады населения в банках в октябре увеличились на 1,7% до 295,0 млрд гривен.

При этом объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце увеличился на 6,3% до 233,6 млрд гривен.

Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в октябре увеличились на 2,1% до 442,8 млрд гривен.

По оперативным данным НБУ, средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в октябре для юрлиц снизились на 0,5 п.п. до 12,5%, для физлиц снизились на 0,1 п.п. до 14,5%.

Ставка по валютным депозитам для юрлиц составила 1,9%, для населения – 2,7%.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году вклады населения в банках выросли на 7,3% с 472,2 млрд гривен.

В октябре банки выдавали преимущественно валютные кредиты.

В МВФ заявили, что надеются на быструю миссию в Украине.