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15 ноября 2019, пятница, 06:30 6785
Финансы 2019-11-15T06:30:02+02:00
Українські Новини
Возможны два сценария: Милованов дал прогноз курса валют на следующий год

Возможны два сценария: Милованов дал прогноз курса валют на следующий год

Курс гривны, Курс валют, прогноз курса валют, прогноз курса валют 2020

В то время, как украинская гривна побила мировой рекорд по укреплению к доллару, в Министерстве экономики, торговли и сельского хозяйства считают возможными два сценария курса гривны на 2020 год. По этому прогнозу курс доллара средний в году ожидается на уровне 27 гривен, а при самом оптимистичном сценарии - 24 гривны за доллар.

Об этом сообщил министр Тимофей Милованов, пишет Zn.ua

"Курс доллара не закладывается в бюджет, закладывается в бюджет поступления от импорта и тому подобное. Курс доллара используется в расчетах и прогнозах для того, чтобы рассчитать такие поступления. У нас есть два сценария, в одном из них курс 27 грн за доллар, а в другом сценарии, который более оптимистичный и выходит из расчета больших инвестиций, курс закладывается в размере около 24 грн", - сказал Милованов.

По его словам, курс доллара зависит от того, какой объем инвестиций будет заходить в Украину.

"Будет доверие к Украине - будут как внутренние, так и внешние инвестиции", - сказал Милованов и добавил, что по пессимистическому сценарию в следующем году ожидаются инвестиции в размере 3 млрд долл., а по оптимистическому - 6 млрд долл.

Напомним, обвал американской валюты финансисты объясняют большим количеством доллара на рынке. Тем временем  американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 ноября, на 14,63 коп. до 24,3156 UAH/USD,

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