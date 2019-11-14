Почему так сильно падает доллар: объясняют финансисты

Кто спровоцировал падение доллара

Главными игроками на валютном рынке в среду стали нерезиденты и экспортеры, которые продавали валюту с самого утра, в то время как покупатели вели себя очень сдержанно.

Инвесторов подгоняло скорое окончание времени расчетов за купленные облигации, и они были вынуждены не особо торговаться по курсу. Экспортеры тоже понимали, что сегодня "не их день" как продавцов и спешили закрыться по оптимально высоким котировкам. А вот крупные покупатели включились в игру в середине торгов, когда котировки понизились.

"А основным и универсальным покупателем оказался Нацбанк. По информации участников рынка он несколько раз был замечен с выкупом доллара через Matching и по нашим расчетам купил не менее $40-75 млн", – сообщает издание.

НБУ сдерживает доллар от еще большего обвала второй день. По факту за день курс упал с 24,35/24,38 до 24,30/24,32 гривен к концу сессии, хотя без вмешательства Нацбанка мог опуститься и до 24,15-24,20 гривен.

Как проходили торги

С самого начала торговой сессии предложение превышало спрос и с утренних 24,35/24,38 гривен доллар к 11 часам просел до 24,31/24,34. Нацбанк начал выходить с выкупом излишка доллара через Matching и к 12:00 котировки остановились на уровне 24,3050/24,33. Ниже в этот момент они уже не просели, так как кроме регулятора на рынке появились и крупные импортеры — торговцы энергоносителями и бытовыми товарами. Своими покупками валюты — они окончательно поддержали доллар на межбанке и на 13:00 курс застыл на отметке 24,315/24,34. После 14 часов — на уже малоактивном рынке — доллар постепенно просел до 24,295/24,32 гривен к 16:00 и до 24,30/24,32 к закрытию сессии.

Что происходило на межбанке

доллар подешевел с утренних 24,35/24,38 гривен до 24,30/24,32 к завершению сессии, хотя просел бы значительно ниже, если бы Нацбанк не выкупал его излишек на торгах;

НБУ традиционно не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но активно скупался через Matching. По оценкам издания, купил порядка $40-75 млн;

справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на отметке 24,3182 гривен за доллар, а на 14 ноября официальный курс американской валюты установлен на уровне 24,31558 гривен за доллар.

Напомним, ранее финансист назвал укрепление курса национальной валюты временным явлением и объяснил, что спровоцировало падение доллара.

Тем временем американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны на конец 2019.