Почему так сильно падает доллар: объясняют финансисты

Гривна продолжает бить мировые рекорды и стоит меньше 25 гривен за доллар, и утром в среду, 13 ноября, курс доллара и евро продолжили падение, накануне также существенно укрепил гривну НБУ, и на межбанке национальная валюта подскочила в конце дня сразу на 11 копеек. Такой обвал американской валюты финансисты объясняют большим количеством доллара на рынке, сообщает "Минфин". Кто спровоцировал падение доллара Главными игроками на валютном рынке в среду стали нерезиденты и экспортеры, которые продавали валюту с самого утра, в то время как покупатели вели себя очень сдержанно. Инвесторов подгоняло скорое окончание времени расчетов за купленные облигации, и они были вынуждены не особо торговаться по курсу. Экспортеры тоже понимали, что сегодня "не их день" как продавцов и спешили закрыться по оптимально высоким котировкам. А вот крупные покупатели включились в игру в середине торгов, когда котировки понизились. "А основным и универсальным покупателем оказался Нацбанк. По информации участников рынка он несколько раз был замечен с выкупом доллара через Matching и по нашим расчетам купил не менее $40-75 млн", – сообщает издание. НБУ сдерживает доллар от еще большего обвала второй день. По факту за день курс упал с 24,35\/24,38 до 24,30\/24,32 гривен к концу сессии, хотя без вмешательства Нацбанка мог опуститься и до 24,15-24,20 гривен. Как проходили торги С самого начала торговой сессии предложение превышало спрос и с утренних 24,35\/24,38 гривен доллар к 11 часам просел до 24,31\/24,34. Нацбанк начал выходить с выкупом излишка доллара через Matching и к 12:00 котировки остановились на уровне 24,3050\/24,33. Ниже в этот момент они уже не просели, так как кроме регулятора на рынке появились и крупные импортеры — торговцы энергоносителями и бытовыми товарами. Своими покупками валюты — они окончательно поддержали доллар на межбанке и на 13:00 курс застыл на отметке 24,315\/24,34. После 14 часов — на уже малоактивном рынке — доллар постепенно просел до 24,295\/24,32 гривен к 16:00 и до 24,30\/24,32 к закрытию сессии. Что происходило на межбанке доллар подешевел с утренних 24,35\/24,38 гривен до 24,30\/24,32 к завершению сессии, хотя просел бы значительно ниже, если бы Нацбанк не выкупал его излишек на торгах; НБУ традиционно не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но активно скупался через Matching. По оценкам издания, купил порядка $40-75 млн; справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на отметке 24,3182 гривен за доллар, а на 14 ноября официальный курс американской валюты установлен на уровне 24,31558 гривен за доллар. Напомним, ранее финансист назвал укрепление курса национальной валюты временным явлением и объяснил, что спровоцировало падение доллара. Тем временем американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны на конец 2019.