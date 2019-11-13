НБУ зміцнив гривню: офіційний курс валют у середу

У той час як гривня різко зміцнилася на міжбанку,

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12 листопада, на 0,91 коп. до 24,5110 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3139,6852 100 доларів США 2446,1896 100 швейцарських франків 2457,7924 1000 ієн 224,0916 10 російських рублів 3,8310 100 євро 2694,4778

Раніше Українські Новини писали, чого чекати від курсу валют після побитого гривнею рекорду. Також долар і євро завмерли в обмінниках після тривалого падіння.

Також у жовтні грошова база збільшилася майже на мільярд гривень, а НБУ дозволив фізособам купувати валюту та банківські метали без обмежень. Крім того, за 9 місяців 2019 прибуток банків виріс у 4,4 рази до 48 млрд гривень.

Тим часом зростання економіки сповільнилося і НБУ ввів в обіг банкноту номіналом 1000 гривень.