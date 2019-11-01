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01 ноября 2019, пятница, 09:21 624
Экономика 2019-11-01T09:27:41+02:00
Українські Новини
Рост экономики замедлился: в НБУ назвали причины и сделали прогнозы

Рост экономики замедлился: в НБУ назвали причины и сделали прогнозы

Торговля, НБУ, экономический прогноз, Рост экономики
Экономика. Фото: freepik
Экономика. Фото: freepik

Национальный банк отмечает, что в июле-сентябре рост экономики замедлился до 3,5% из-за ослабления отдельных показателей базовых видов деятельности.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за октябрь, передают Українські Новини.

"В III квартале, по оценкам НБУ, рост экономики замедлился из-за ослабления отдельных показателей базовых видов деятельности. Роль внутреннего спроса, как потребительского, так и инвестиционного, в поддержке экономического роста оставалась определяющей. Об этом свидетельствовали высокие темпы роста внутренней торговли, транспорта и строительства", - говорится в нем.

Сохранились также высокие темпы роста в сельском хозяйстве, учитывая высокий урожай поздних зерновых и масличных культур.

Зато ухудшилась ситуация в промышленности на фоне менее благоприятных внешних условий для экспортеров.

Прогнозируется, что в 2019 году дефицит текущего счета сузится до 2,9% ВВП.

Несмотря на крепкий обменный курс гривны, этому будут способствовать высокий урожай зерновых и лучшие условия торговли.

В 2020-2021 годах дефицит текущего счета несколько расширится вследствие уменьшения объемов транзита газа и ухудшения ценовых условий на мировых товарных рынках: низких цен на железную руду и постепенного подорожания энергоносителей.

Как сообщали Українськi Новини, Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста экономики Украины в 2019 году с 2,7% до 3%.

Тем временем Президент Владимир Зеленский считает, что успех Украины невозможен без ежегодного 5-7%-ного роста экономики.

Финансисты отмечают, что до конца года зарплаты могут вырасти, а цены подскочить.

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