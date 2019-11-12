Гривна резко укрепилась на межбанке

В то время как гривна побила мировой рекорд, курс гривны на межбанковском валютном рынке после того, как сохранился на неизменном уровне в понедельник, во вторник укрепился на 8 коп. до 24,42 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,48-24,52 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 24,45-24,47 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,41-24,44 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 11,9% с 27,72 UAH/USD до 24,42 UAH/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, доллар и евро замерли в обменниках после продолжительного падения. Также эксперты рассказали, стоит ли закупать валюту.

Тем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 ноября, на 0,91 коп. до 24,5110 UAH/USD.

Кроме того, в октябре денежная база увеличилась почти на миллиард гривен, а НБУ увеличил покупку валюты на межбанке в 2,4 раза.