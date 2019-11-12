В октябре денежная база увеличилась почти на миллиард гривен

В то время, как гривна побила мировой рекорд, в октябре денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным НБУ, увеличилась на 0,2% с 441,010 млрд гривен по состоянию на 1 сентября до 441,847 млрд гривен по состоянию на 1 ноября.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

При этом с начала года денежная база выросла на 1,4% с 435,798 млрд гривен.

Денежная масса в октябре выросла на 2,1% с 1 305,255 млрд гривен на 1 октября до 1 332,676 млрд гривен на 1 ноября, с начала года - увеличилась на 4,3% с 1 277,6 млрд гривен.

Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в октябре сократился на 0,2% с 358,502 млрд гривен до 357,761 млрд гривен на 1 ноября. С начала года объем наличных сократился на 1,6% с 363,629 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году денежная база выросла на 9,2% с 399,1 млрд гривен, а денежная масса выросла на 5,6% с 1 208,859 млрд гривен.

В 2017 году денежная база выросла на 4,6% с 381,6 млрд гривен, а денежная масса увеличилась на 9,6% с 1 102,7 млрд гривен.

В августе денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным НБУ, увеличилась на 2,2% с 436,348 млрд гривен по состоянию на 1 августа до 445,729 млрд гривен по состоянию на 1 сентября.

Верховная Рада ввела единую отчетность по единому социальному взносу и налогу на доходы физических лиц с 1 января 2021 года.

В сентябре денежная база сократилась на 1,1%.