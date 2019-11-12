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12 ноября 2019, вторник, 10:21 52
Финансы 2019-11-12T10:21:25+02:00
Українські Новини
Доллар и евро замерли в обменниках после продолжительного падения

Доллар и евро замерли в обменниках после продолжительного падения

Валюта, Курс валют, курс доллара, Курс евро

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 11 ноября на 0,94 коп. до 24,6828 UAH/USD, курс покупки – понизился на 0,32 коп. до 24,3700 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 0,14 коп. до 26,7997 UAH/EUR, курс продажи сохранился на 27,2809 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,3700 24,6828 26,7997 27,2809 3,44 3,95
Максимальный 24,5000 25,0000 27,0000 27,8000 3,78 5,00
Минимальный 24,0000 24,5500 26,0000 27,0500 2,30 3,79

Как сообщали Українські Новини, НБУ увеличил покупку валюты на межбанке в 2,4 раза.

Кроме того, американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года.

Тем временем, гривна побила мировой рекорд: эксперты рассказали, чего ожидать от курса валют.

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