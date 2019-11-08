Дубневич вийшов з СІЗО після внесення 90 млн гривень застави

Депутат Верховної Ради Ярослав Дубневич (група "За майбутнє") вийшов з СІЗО після внесення 90 млн гривень застави. Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Станіслав Пелюк. "Так, він вийшов", - сказав адвокат. За його словами, необхідну заставу зібрали і внесли за Дубневича. Адвокат не уточнив, хто вносив заставу. Як повідомляли Українські Новини, Рада зняла недоторканність з депутата Дубневича ("За майбутнє") і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності. За версією слідства, дії депутата спричинили збитки державі у розмірі 93,277 млн гривень. Також Ярославу Дубневичу НАБУ вручило підозру в причетності до заволодіння 93 млн гривень держкоштів. Крім того, НАБУ і САП просили суд заарештувати депутата Дубневича. 2 жовтня суд відмовився заарештовувати Дубневича і відпустив його під заставу в 100 мільйонів. Однак 7 листопада суд взяв Дубневича під варту і встановив заставу 90 млн гривень. 29 жовтня у братів Дубневичів проводилися обшуки в рамках справи про відмивання і легалізацію понад 2 млрд гривень.