Дубневич вийшов з СІЗО після внесення 90 млн гривень застави

Депутат Верховної Ради Ярослав Дубневич (група "За майбутнє") вийшов з СІЗО після внесення 90 млн гривень застави.

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Станіслав Пелюк.

"Так, він вийшов", - сказав адвокат.

За його словами, необхідну заставу зібрали і внесли за Дубневича.

Адвокат не уточнив, хто вносив заставу.

Як повідомляли Українські Новини, Рада зняла недоторканність з депутата Дубневича ("За майбутнє") і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності.

За версією слідства, дії депутата спричинили збитки державі у розмірі 93,277 млн гривень.

Також Ярославу Дубневичу НАБУ вручило підозру в причетності до заволодіння 93 млн гривень держкоштів.



Крім того, НАБУ і САП просили суд заарештувати депутата Дубневича.



2 жовтня суд відмовився заарештовувати Дубневича і відпустив його під заставу в 100 мільйонів.



Однак 7 листопада суд взяв Дубневича під варту і встановив заставу 90 млн гривень.



29 жовтня у братів Дубневичів проводилися обшуки в рамках справи про відмивання і легалізацію понад 2 млрд гривень.