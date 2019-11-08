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08 листопада 2019, пʼятниця, 17:27 10
Силові структури 2019-11-08T17:28:11+02:00
Українські Новини
Дубневич вийшов з СІЗО після внесення 90 млн гривень застави

Дубневич вийшов з СІЗО після внесення 90 млн гривень застави

Ярослав Дубневич, сізо, Внесення застави, Станіслав Пелюк
Ярослав Дубневич. Фото: Facebook/Ярослав Дубневич.
Ярослав Дубневич. Фото: Facebook/Ярослав Дубневич.

Депутат Верховної Ради Ярослав Дубневич (група "За майбутнє") вийшов з СІЗО після внесення 90 млн гривень застави.

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Станіслав Пелюк.

"Так, він вийшов", - сказав адвокат.

За його словами, необхідну заставу зібрали і внесли за Дубневича.

Адвокат не уточнив, хто вносив заставу.

Як повідомляли Українські Новини, Рада зняла недоторканність з депутата Дубневича ("За майбутнє") і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності.

За версією слідства, дії депутата спричинили збитки державі у розмірі 93,277 млн гривень.

Також Ярославу Дубневичу НАБУ вручило підозру в причетності до заволодіння 93 млн гривень держкоштів.


Крім того, НАБУ і САП просили суд заарештувати депутата Дубневича.

2 жовтня суд відмовився заарештовувати Дубневича і відпустив його під заставу в 100 мільйонів.

Однак 7 листопада суд взяв Дубневича під варту і встановив заставу 90 млн гривень.

29 жовтня у братів Дубневичів проводилися обшуки в рамках справи про відмивання і легалізацію понад 2 млрд гривень.

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