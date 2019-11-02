Суд отказался арестовывать Дубневича и отпустил его под залог в 100 миллионов

Высший антикоррупционный суд отказался арестовывать депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича (депутатская группа "За будущее"), с которого 31 октября Верховная Рада сняла неприкосновенность, и отпустил его под залог в размере 100 млн гривен.

Об этом сказала судья Екатерина Широкая, передают Українські Новини

Судья сообщила, что Дубневич должен внести залог в течении 5 дней.

Также он обязан сдать заграничные паспорта и носить электронный браслет контроля за передвижением.

В свою очередь, перед вынесением вердикта судья Широкая находилась в совещательной комнате около 5 часов.

Как сообщали Українськi Новини, Специализировання антикоррупционная прокуратура (САП) просила суд арестовать Дубневича и назначить залог 93,5 млн гривен.

Защита депутата заявляла, что он не виновен и просила не избирать ему никакую меру пресечения. НАБУ и САП подозревают его в причастности к растрате 93 млн гривен акционерного общества "Укрзализныця".

29 октября у братьев Дубневичей проводились обыски в рамках дела об отмывании и легализации более 2 млрд гривен.