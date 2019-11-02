подписаться на рассылку
24.65 24.95
27.25 27.8
˟
02 ноября 2019, суббота, 19:15 49
Верховная Рада и партии 2019-11-02T19:16:45+02:00
Українські Новини
Суд отказался арестовывать Дубневича и отпустил его под залог в 100 миллионов

Суд отказался арестовывать Дубневича и отпустил его под залог в 100 миллионов

Арест, Суд, Залог, Ярослав Дубневич, Екатерина Широкая
Ярослав Дубневич. Фото: Facebook/Ярослав Дубневич.
Ярослав Дубневич. Фото: Facebook/Ярослав Дубневич.

Высший антикоррупционный суд отказался арестовывать депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича (депутатская группа "За будущее"), с которого 31 октября Верховная Рада сняла неприкосновенность, и отпустил его под залог в размере 100 млн гривен.

Об этом сказала судья Екатерина Широкая, передают Українські Новини

Судья сообщила, что Дубневич должен внести залог в течении 5 дней.

Также он обязан сдать заграничные паспорта и носить электронный браслет контроля за передвижением.

В свою очередь, перед вынесением вердикта судья Широкая находилась в совещательной комнате около 5 часов.

Как сообщали Українськi Новини, Специализировання антикоррупционная прокуратура (САП) просила суд арестовать Дубневича и назначить залог 93,5 млн гривен.

Защита депутата заявляла, что он не виновен и просила не избирать ему никакую меру пресечения. НАБУ и САП подозревают его в причастности к растрате 93 млн гривен акционерного общества "Укрзализныця".

29 октября у братьев Дубневичей проводились обыски в рамках дела об отмывании и легализации более 2 млрд гривен. 

Больше новостей о: Арест Суд Залог Ярослав Дубневич Екатерина Широкая

Архив
Новости
Суд отказался арестовывать Дубневича и отпустил его под залог в 100 миллионов 19:15
Военный разведчик вымогал у одесситки 1 тысячу долларов 18:29
Никакой угрозы для местного населения не существует, - ООС про разведение в Золотом 18:14
Бюджет 2020: СНБО приняли предложения касательно финансирования обороны Украины 18:02
В воскресенье метрополитен ограничит три центральные станции 17:37
больше новостей
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за октябрь 06:45 Инфографика
Семен Семенченко. Фото: Українське фото
Верховный Суд принял решение: комбату Семенченко могут вернуть его воинские звания 12:03
Богдан Яременко. Скриншот: Pavlovsky News/YouTube
Яременко назвал манипуляцией публикацию своей переписки с проституткой без его спроса 00:06
Главное успеть: "Укрзализныця" увеличила срок предварительной покупки билетов 07:35
Председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко. Фото: пресс-служба
Черниговщина вместо Турции: новоназначенный глава Черниговской ОГА зовет Volkswagen строить завод в области 21:47
больше новостей
В "Слуге народа" выступили за легализацию проституции 17:30
Более половины украинцев против получения паспортов жителями оккупированного Донбасса без проверок 08:47
Федина София. Фото: galinfo
ГПУ начала расследовать как депутат Федина угрожала Зеленскому 12:31
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за октябрь 06:45 Инфографика
Владимир Мономах. Фото: електронна-енциклопедія.укр
В Беларуси нашли печать Владимира Мономаха 08:51
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok