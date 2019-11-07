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07 ноября 2019, четверг, 22:09 95
Силовые структуры 2019-11-07T22:22:17+02:00
Українські Новини
Дубневича взяли под стражу и установили залог 90 млн гривен

Дубневича взяли под стражу и установили залог 90 млн гривен

Суд, Стража, Ярослав Дубневич, Денежный залог
Ярослав Дубневич. Фото: ipress.ua
Ярослав Дубневич. Фото: ipress.ua

Суд взял под стражу депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича (депутатская группа "За будущее"), с которого 31 октября Верховная Рада сняла неприкосновенность, и назначил 90 миллионов гривен залога. Об этом сообщает Telegram-канал "UN - сливы и груши".

"Только что суд взял Дубневича под стражу и дал 90 млн гривен залога. Взятие под стражу в зале суда. Дубневич может выйти, если внесет 90 лямов. Спокойной ночи", - говорится в сообщении.


Как сообщали Українськi Новини, Рада сняла неприкосновенность с депутата Дубневича ("За будущее") и разрешила привлечь его к уголовной ответственности.

По версии следствия, действия депутата повлекли убытки государства в размере 93,277 млн гривен.

Также Ярославу Дубневичу НАБУ вручило подозрение в причастности к завладению 93 млн гривен госсредств. 

Кроме того, НАБУ и САП просили суд арестовать депутата Дубневича

2 октября суд отказался арестовывать Дубневича и отпустил его под залог в 100 миллионов. 

29 октября у братьев Дубневичей проводились обыски в рамках дела об отмывании и легализации более 2 млрд гривен. 

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