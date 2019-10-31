НАБУ и САП просят суд арестовать депутата Дубневича

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подали ходатайство в суд о взятии депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича (депутатская группа "За будущее") под стражу с альтернативой залога 93 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Ему (Дубневичу) уже вручили ходатайство об избрании меры пресечения", - сказал он.

Ходатайство подано в Высший антикоррупционный суд.

САП и НАБУ просят суд избрать Дубневичу меру пресечения в виде ареста и установить альтернативный залог в размере 93 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Рада сняла неприкосновенность с депутата Дубневича ("За будущее") и разрешила привлечь его к уголовной ответственности.

По версии следствия, действия депутата повлекли убытки государства в размере 93,277 млн гривен.



Также Ярославу Дубневичу НАБУ вручило подозрение в причастности к завладению 93 млн гривен госсредств.



29 октября у братьев Дубневичей проводились обыски в рамках дела об отмывании и легализации более 2 млрд гривен.