Дубневичу вручили подозрение в причастности к завладению 93 млн гривен госсредств

Национальное антикоррупционное бюро вручило депутату Верховной Рады Ярославу Дубневичу (депутатская группа "За будущее") сообщение о подозрении в причастности к завладению 93 млн средств акционерного общества "Укрзализныця".

Об этом Українським Новинам сообщил источник в бюро.

"Уже вручили подозрение", - сказал он.

Дубневичу вручили подозрение о совершении преступления по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса.

По версии следствия, действия депутата повлекли убытки государства в размере 93,277 млн гривен.

Дубневич, находясь на должности председателя парламентского комитета по вопросам транспорта, был осведомлен о финансовом состоянии ПАО "Укрзализныця" и имел влияние на учредителей и должностных лиц предприятия, которое является единственным производителем стрелочных переводов, рамных рельсов, крестовин и комплектов раздельного скрепления.

Доказательства свидетельствуют о том, что Дубневич с сообщниками изучил и проанализировал спрос и цены на рынке стрелочных переводов и принял решение завладеть средствами филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця".

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада сняла неприкосновенность с Дубневича и разрешила привлечь его к уголовной ответственности.



Также НАБУ и САП просят суд арестовать Дубневича с альтернативой залога 93 млн гривен.