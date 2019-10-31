Рада сняла неприкосновенность с депутата Дубневича и разрешила привлечь его к уголовной ответственности

Верховная Рада сняла неприкосновенность с депутата Ярослава Дубневича (депутатская группа "За будущее") и разрешила привлечь его к уголовной ответственности.

За снятие неприкосновенности с Дубневича проголосовали 332 депутата при минимально необходимых 226, за его задержание - 241 депутат, за арест - 229 депутатов, передают Українські Новини.



(Новость дополнена подробностями голосования в Раде)

За снятие неприкосновенности с парламентария проголосовали 242 из 252 депутатов от фракции "Слуги народа", 18 из 27 - от "Европейской солидарности", 17 из 24 – от "Батьківщини", 17 из 23 – от депутатской группы "За будущее", 19 из 20 – от "Голоса", 19 из 33 – от внефракционных, при этом фракция "Оппозиционная платформа – За життя" на дала ни одного голоса "за".

За задержание Дубневича проголосовали 220 из 252 депутатов от фракции "Слуги народа", 19 из 20 – от "Голоса", 2 из 33 – от внефракционных, а фракции "Оппозиционная платформа – За життя", "Европейская солидарность", "Батьківщина" и группа "За будущее" не дали ни одного голоса.

За его арест проголосовали 208 из 252 депутатов от фракции "Слуги народа", 19 из 20 – от "Голоса", 2 из 33 – от внефракционных, при этом не дали своих голосов фракции "Оппозиционная платформа – За життя", "Европейская солидарность", "Батьківщина" и группа "За будущее".

Дубневичу инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

По версии следствия, действия депутата повлекли убытки государства в размере 93,277 млн гривен.

Согласно представлению генерального прокурора Руслана Рябошапки, Дубневич, находясь на должности председателя парламентського комитета по вопросам транспорта, был осведомлен о финансовом состоянии ПАО "Укрзализныця" и имел влияние на учредителей и должностных лиц предприятия, которое является единственным производителем стрелочных переводов, рамных рельсов, крестовин и комплектов раздельного скрепления.

Доказательства свидетельствуют о том, что Дубневич с сообщниками изучил и проанализировал спрос и цены на рынке стрелочных переводов и принял решение завладеть средствами филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця".

В частности, следствие считает, что средства были получены юридическими лицами, которых контролировал депутат и его сообщники, через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции.

Как сообщали Українськi Новини, 29 октября у братьев Дубневичей проводились обыски в рамках дела об отмывании и легализации более 2 млрд гривен.