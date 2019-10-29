НАБУ проводит обыски у братьев Дубневичей

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проводит обыски у депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича (группа "За будущее") и его брата - экс-депутата Богдана.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передают Українськi Новини.

Обыски проводятся во Львовской области в рамках дела об отмывании и легализации более 2 млрд гривен, полученных преступным путем, а также декларирования недостоверной информации.

Предварительная квалификация дела - ст. 209, 212 и 366-1 Уголовного кодекса. НАБУ не называет фамилий фигурантов, но, по информации источника агентства, это братья Дубневичи.

Как сообщали Українськi Новини, генеральный прокурор Руслан Рябошапка просит Верховную Раду разрешить привлечение к уголовной ответственности депутата парламента Ярослава Дубневича (группа "За будущее").

Ранее Национальное антикоррупционное бюро подготовило сообщение о подозрении экс-депутату Богдану Дубневичу. Он подозревается в разворовываниях на "Укрзализныце".

Кроме того, Дубневич прокомментировал обвинения в декларировании недостоверной информации, заявив, что не знал о бизнесе жены. Ранее Дубневич выиграл у кандидата от "Голоса" во Львовской области.