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05 листопада 2019, вівторок, 11:37 17
Силові структури 2019-11-05T13:00:02+02:00
Українські Новини
Порошенко знову не з'явився на допит в ДБР

Порошенко знову не з'явився на допит в ДБР

виклик на допит, ДБР, Допит, Порошенко Петро
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Петра Порошенка
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Петра Порошенка

Колишній Президент Петро Порошенко не прийшов на допит в Держбюро розслідувань.

Про це Українським Новинам повідомили в ДБР.

"Його не було", - сказав представник відомства.

Черговий допит Порошенка заплановано на 7 листопада.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР проводить досудове розслідування в рамках 12 кримінальних проваджень, в яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко.

Раніше колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов повідомив, що колишньому Президенту Петру Порошенку призначили три перевірки на поліграфі за звинуваченнями у крадіжці грошей у армії і з бюджету.


13 вересня Порошенко дав свідчення Державному бюро розслідувань за справою про захоплення Росією українських моряків біля Керченської протоки.

У вересні Порошенко не з'явився на допит в ДБР через пленарне засідання.

Крім того, Портнов викликав Порошенка у прямий ефір на будь-якому телеканалі.

Також у Запоріжжі з пам'ятника Леніну зробили пам'ятник Петру Порошенку.

Тим часом ДБР відкрило справу на Порошенка через недостовірне декларування.

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