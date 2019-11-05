Порошенко знову не з'явився на допит в ДБР

Колишній Президент Петро Порошенко не прийшов на допит в Держбюро розслідувань. Про це Українським Новинам повідомили в ДБР. "Його не було", - сказав представник відомства. Черговий допит Порошенка заплановано на 7 листопада. Як повідомляли Українські Новини, ДБР проводить досудове розслідування в рамках 12 кримінальних проваджень, в яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко. Раніше колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов повідомив, що колишньому Президенту Петру Порошенку призначили три перевірки на поліграфі за звинуваченнями у крадіжці грошей у армії і з бюджету. 13 вересня Порошенко дав свідчення Державному бюро розслідувань за справою про захоплення Росією українських моряків біля Керченської протоки.У вересні Порошенко не з'явився на допит в ДБР через пленарне засідання. Крім того, Портнов викликав Порошенка у прямий ефір на будь-якому телеканалі. Також у Запоріжжі з пам'ятника Леніну зробили пам'ятник Петру Порошенку. Тим часом ДБР відкрило справу на Порошенка через недостовірне декларування.