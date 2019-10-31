Готуємо гарбуз: топ-3 ворожінь на Хелловін

Хелловін вже завтра і підготовка до свята перейшла в активну фазу. Крім тематичних костюмів, гриму, манікюру, страшно гарного святкового меню любителям ритуалів варто звернути увагу на кілька народних обрядів від відомого астролога. Ефа Форина розповіла, як розташувати до себе долю в Хелловін, пише "Оглядач".

Щоб захистити будинок від поганої енергетики, потрібно на дно очищеного від насіння і м'якоті гарбуза покласти рис з розрахунку 3 ложки на кожного члена сім'ї. Стільки ж треба монет. Далі гарбуз слід закрити "кришкою" і виставити на всю ніч біля вхідних дверей без свічки. У той же час в цю ніч свічки обов'язково потрібно запалити в квартирі, оскільки вони, згідно з повір'ями, відлякують злих духів.

Астролог також дала пораду, як поліпшити відносини зі своєю другою половинкою. Для цього знадобиться гарбуз та яблуко. Щоб внести гармонію між парою, потрібно на одній половинці яблука видряпати ім'я коханого, а на другий – своє. Потім з'єднати їх (наприклад, зубочистками або шпажками) і помістити в попередньо очищений гарбуз. Зверху накрити "кришкою". Гарбуз повинен простояти всю ніч біля ліжка або на підвіконні у вашій спальні. Вранці, 1 листопада, його треба віднести до граного тихого місця на природі.

Спробувати привернути гроші в день Хелловіна можна за допомогою ритуалу з гарбузом. Для цього потрібно взяти цілий гарбуз і зробити в ньому 13 прорізів. В один з них вкладається грошова купюра будь-якого номіналу. В решту 12 – монетки. Зліва від гарбуза потрібно поставити жовту свічку, праворуч – зелену. Запалити свічки і залишити на ніч. Вранці купюру кладемо собі в гаманець. Вона має пролежати там до 28 листопада. А 28 листопада потрібно купити на неї якісь солодощі або щось смачне і з'їсти, але потрібно зробити так, щоб обов'язково була здача. Цю решту треба покласти назад в гаманець і не витрачати до наступного Хелловіна. Вона буде притягувати до себе гроші. Гарбузика з монетками винести на природу 1 листопада.

Нагадаємо, хто планує відвідати тематичну вечірку з нагоди Хелловіна, тут можна підглянути ідеї приголомшливого гриму і манікюру. Будуть корисними й ідеї для костюмів.

Любителям більш спокійного відпочинку рекомендуємо добірку книг жахів або топ фільмів від самого Стівена Кінга.

Зайняти себе цікавою активністю допоможе покрокова інструкція про те, як вирізати гарбуз.