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30 октября 2019, среда, 09:45 53
Lifestyle 2019-10-30T13:48:57+02:00
Українські Новини
Нервная дрожь и бессонные ночи гарантированы: Кинг подсказал, что смотреть на Хэллоуин

Нервная дрожь и бессонные ночи гарантированы: Кинг подсказал, что смотреть на Хэллоуин

Ужасы, Хэллоуин, Фильмы, Стивен Кинг, Тыква
Кадр из фильма
Кадр из фильма "Сияние" (1980)

Король с мире ужасов, признанный и самый популярный хоррорист Стивен Кинг в посоветовал подборку фильмов, которые стоит посмотреть в ночь с 31 октября на 1 ноября. 

Уже через несколько дней мир погрузится в ночь сладостей и гадостей, и в честь приближения праздника, Українські Новини подготовили подборку фильмов, которые в своем Twitter-аккаунте одобрил сам король ужасов.

Попутчик (1986)

Режиссер – Роберт Хармон

В ролях – Рутгер Хауэр, Си Томас Хауэлл, Дженнифер Джейсон Ли

О чем: главный герой – молодой человек, путешествующий автостопом, которому просто не повезло и он оказался не в том месте и не в то время. Ведь его случайным попутчиком становится кровожадный и расчетливый маньяк-убийца (Рутгер Хауэр), оставляющий за собой трупы. Парень пытается вырваться из смертельной ловушки, но злодею пришлась по вкусу игра в кошки-мышки.

Последний дом слева (2009)

Режиссер – Дэннис Илиадис

В ролях – Тони Голдвин и Моника Поттер

О чем: Кинг отмечает именно этот фильм – ремейк дебютной картины другого короля ужасов в мире кинематографа Уэса Крейвена, с легкой руки которого были созданы Фредди Крюгер, также знаменитый слэшер "Крик" и многие другие фильмы ужасов. Мама, папа и юная дочка проводят счастливый отпуск в загородном доме. К несчастью, дочка вместе с подругой сталкиваются с беглыми преступниками – над девушками жестоко издеваются и убивают. Но одной из жертв удается выжить – несчастная из последних сил добирается до порога родного дома, где ее находят родители. Они еще не знают, что компания молодых людей, которых они приютили на ночь, – это звери, пытавшиеся убить их дочь. Месть раздавленных горем родителей будет страшна и очень жестока.

Пункт назначения (2000)

Режиссер – Джеймс Вонг

В ролях – Девон Сава, Эли Лартер, Керр Смит и Шонн Уильям Скотт

О чем: Алекс Браунинг - ученик старших классов собирается отправиться в школьное путешествие в Париж. Он сильно боится летать, но пытается скрыть свой страх. Уже в самом самолете, у парня начинается дикий приступ паники - ему кажется, что их самолет должен взорваться. Алекса вместе с друзьями высаживают из самолета, чтобы посадить их на следующий рейс, пока парень не успокоится. Но самолет с оставшимися пассажирами действительно взрывается в небе. Свидетели произошедшего пребывают в шоке и тут же появляются два агента ФБР, которые берут показания у сошедших с самолета, особенно их заинтересовал Алекс. Но самое страшное только начинается, из-за того что спустя некоторое время все одноклассники, выжившие благодаря дару предвидения, начинают погибать один за другим и Алекс понимает, что смерть преследует их.

Глубокое синее море (1999)

Режиссер – Джеффри Реддик

В ролях – Ренни Харлин, Томас Джейн и Сэмюэл Л. Джексон.

О чем: События развиваются на подводной лаборатории "Акватика". Во главе с доктором Сьюзен Макалистер, ученые этой лаборатории ведут разработки препарата от болезни Альцгеймера на основе экстракта из мозгового вещества акул-мако. И как всегда, что-то идет не по плану.

Демон внутри (2017)

Режиссер – Андре Овредал

В ролях – Ренни Харлин, Томас Джейн и Сэмюэл Л. Джексон.

О чем: Действия фильма разворачиваются в небольшом провинциальном городке, где в местном морге и одновременно крематории работает и живет опытный пожилой коронер Томми Тилден, которому помогает сын Остин, молодой медицинский техник. Изо дня в день герои вскрывают трупы, чтобы установить истинную причину смерти и дать местным полицейским хоть какую-то зацепку.

Как сообщали Українські Новини, определились самые популярные костюмы на Хэллоуин среди взрослых, детей и собак. Также опубликована подборка идей для праздника и то, что можно сделать с тыквами.

Тем временем ученые доказали, что тыква помогает бороться с ожирением, раком и бесперспективными женихами.

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