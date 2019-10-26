Как преобразиться на Хеллоуин-2019: подборка трендовых образов и костюмов

Совсем скоро в мире будут отмечать один из самых страшных праздников года - Хэллоуин. В 2019 году в Украине этот веселый и жуткий праздник, как и в США и других странах, ежегодно отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Традиционно в этот день украинцы переняли традицию наряжаться в костюмы популярных персонажей из фильмов ужасов. Поэтому многие уже активно подыскивают себе стильные костюмы.

Українські Новини подготовили подборку наиболее трендовых в этом году образов, которые помогут вам удивить не только друзей и знакомых, но и случайных прохожих.

Фото art-assorty.ru

Фото из Instagram.

Фото: mir-kostuma.com

Фото: kp.ua

Фото: kp.ua

Фото: instagram.com/ellycatt

Фото: instagram.com/ellycatt

В то же время, "Гугл" назвал самые популярные образы на Хэллоуин 2019 в мире. Так, многие позиции достались киногероям из фильмов и сериалов. Также люди начали больше интересоваться антигероями из ужастиков 80-х. Видимо, это вызвано популярностью "олдскульных" "Очень странных дел" и "Оно". Подыскивают себе костюмы и героев из видеоигр.

Оно

Ведьма

Человек-паук

Динозавр

Наследники

Клоун

"Фортнайт"

Чаки

1980-е

Единорог

Кролик

Пират

"Очень странные дела"

Мышь

Харли Квинн

Супергерой

"История игрушек"

Принцесса

Кукла

Русалка

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