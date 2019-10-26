Как преобразиться на Хеллоуин-2019: подборка трендовых образов и костюмов

Совсем скоро в мире будут отмечать один из самых страшных праздников года - Хэллоуин. В 2019 году в Украине этот веселый и жуткий праздник, как и в США и других странах, ежегодно отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Традиционно в этот день украинцы переняли традицию наряжаться в костюмы популярных персонажей из фильмов ужасов. Поэтому многие уже активно подыскивают себе стильные костюмы. Українські Новини подготовили подборку наиболее трендовых в этом году образов, которые помогут вам удивить не только друзей и знакомых, но и случайных прохожих. Фото art-assorty.ru Фото из Instagram. Фото: mir-kostuma.com Фото: kp.ua Фото: kp.ua Фото: instagram.com\/ellycatt Фото: instagram.com\/ellycatt В то же время, "Гугл" назвал самые популярные образы на Хэллоуин 2019 в мире. Так, многие позиции достались киногероям из фильмов и сериалов. Также люди начали больше интересоваться антигероями из ужастиков 80-х. Видимо, это вызвано популярностью "олдскульных" "Очень странных дел" и "Оно". Подыскивают себе костюмы и героев из видеоигр. Оно Ведьма Человек-паук Динозавр Наследники Клоун "Фортнайт" Чаки 1980-е Единорог Кролик Пират "Очень странные дела" Мышь Харли Квинн Супергерой "История игрушек" Принцесса Кукла Русалка Ранее Українські Новини писали о происхождении традиций и основах Дня всех святых. Кроме того, Українські Новини собрали 10 креативных идей маникюра для Хеллоуина-2019.