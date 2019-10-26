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  • Как преобразиться на Хеллоуин-2019: подборка трендовых образов и костюмов
26 октября 2019, суббота, 07:00 14
Lifestyle 2019-10-26T07:00:02+03:00
Українські Новини
Как преобразиться на Хеллоуин-2019: подборка трендовых образов и костюмов

Как преобразиться на Хеллоуин-2019: подборка трендовых образов и костюмов

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Костюм на Хэллоуин. Фото: Фото art-assorty.ru
Костюм на Хэллоуин. Фото: Фото art-assorty.ru

Совсем скоро в мире будут отмечать один из самых страшных праздников года - Хэллоуин. В 2019 году в Украине этот веселый и жуткий праздник, как и в США и других странах, ежегодно отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября.  Традиционно в этот день украинцы переняли традицию наряжаться в костюмы популярных персонажей из фильмов ужасов. Поэтому многие уже активно подыскивают себе стильные костюмы.

Українські Новини подготовили подборку наиболее трендовых в этом году образов, которые помогут вам удивить не только друзей и знакомых, но и случайных прохожих.

Фото art-assorty.ruФото art-assorty.ru

Фото из Instagram.Фото из Instagram.

Фото: mir-kostuma.comФото: mir-kostuma.com

Фото: kp.uaФото: kp.ua

Фото: kp.uaФото: kp.ua

Фото: instagram.com/ellycattФото: instagram.com/ellycatt

Фото: instagram.com/ellycattФото: instagram.com/ellycatt

В то же время, "Гугл" назвал самые популярные образы на Хэллоуин 2019 в мире. Так, многие позиции достались киногероям из фильмов и сериалов. Также люди начали больше интересоваться антигероями из ужастиков 80-х. Видимо, это вызвано популярностью "олдскульных" "Очень странных дел" и "Оно". Подыскивают себе костюмы и героев из видеоигр.

  • Оно
  • Ведьма
  • Человек-паук
  • Динозавр
  • Наследники
  • Клоун
  • "Фортнайт"
  • Чаки
  • 1980-е
  • Единорог
  • Кролик
  • Пират
  • "Очень странные дела"
  • Мышь
  • Харли Квинн
  • Супергерой
  • "История игрушек"
  • Принцесса
  • Кукла
  • Русалка

Ранее Українські Новини писали о происхождении традиций и основах Дня всех святых.

Кроме того, Українські Новини собрали 10 креативных идей маникюра для Хеллоуина-2019.

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