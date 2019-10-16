Хеллоуин - 2019: традиции и история происхождения праздника

Одним из самых жутких, но в то же время интересных и популярных праздников считается Хеллоуин. Традиционно, в Украине этот праздник отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Українські Новини расскажут о традициях и истории происхождения праздника.

Традиция, которая зародилась 2 тыс. лет, от поколения к поколению дошла до наших дней. Хеллоуин происходит от древнего кельтского праздника жатвы и дней мертвых.

Более 2 тыс. лет назад древние кельты, проживающие на территории современной Великобритании, разделили год на две части – светлую(лето) и темную (зиму). Во время перемены темной части на светлую, кельты любили устраивать массовые празднования, которые называли "Самайн".

В 9 веке после принятия христиантсва с 1 ноября начали отмечать День всех святых.

Дата христианского праздника совпала с языческим Самайном. В английском языке этот день называется "All Hallow's Eve" или в скоращенном варианте - "Halloween".

В конце 20 века мигранты из Великобритании привезли празднование Хеллоуина в США .

В дальнейшем, этот праздник распространился в Ирландии и Канаде. На сегодняшний день этот праздник популярности уступает разве что Рождеству.

Традиции Хеллоуина

Традиционными цветами Хеллоуина являются черный, символизирующий смерть и темноту ночи, и оранжевый, который является символом сбора урожая в уходящем году.

Особенностью праздника является переодевание детей и взрослых в страшные костюмы, нанесение "страшно-праздничного" грима, и устраивание вечеринок.

Особой традицией является вырезание фонаря из тыквы на Хэллоуин.

Легенда повествует об ирландском кузнеце по имени Джек, который сумел дважды обмануть самого дьявола и взять с него обещание отказаться от посягательства на его душу. Это ограждало кузнеца от попадания после смерти в ад, однако, и в рай он не попал и был вынужден скитаться по земле в ожидании Судного дня. Свой путь Джек освещал кусочком угля, который прятал от непогоды внутри пустой тыквы. На английском тыква со свечой внутри так и называется – Jack-o-Lantern, что означает "фонарь Джека".

Этот праздник с нетерпением ожидали девушки, ведь именно в него принято было гадать на суженого. В древности, женщины следовали традициям Хеллоуина, которые помогли бы им найти вторую половину. Девушки перебрасывали через плечо яблоки в надежде увидеть инициалы своего будущего мужа, соревновались в подбрасывании яблок на вечеринках, ведь счисталось, что именно победительница первой выйдет замуж.

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