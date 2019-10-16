Хеллоуин - 2019: традиции и история происхождения праздника

Одним из самых жутких, но в то же время интересных и популярных праздников считается Хеллоуин. Традиционно, в Украине этот праздник отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Українські Новини расскажут о традициях и истории происхождения праздника.\r\nТрадиция, которая зародилась 2 тыс. лет, от поколения к поколению дошла до наших дней. Хеллоуин происходит от древнего кельтского праздника жатвы и дней мертвых.\r\nБолее 2 тыс. лет назад древние кельты, проживающие на территории современной Великобритании, разделили год на две части – светлую(лето) и темную (зиму). Во время перемены темной части на светлую, кельты любили устраивать массовые празднования, которые называли "Самайн".\r\nВ 9 веке после принятия христиантсва с 1 ноября начали отмечать День всех святых.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nДата христианского праздника совпала с языческим Самайном. В английском языке этот день называется "All Hallow's Eve" или в скоращенном варианте - "Halloween".\r\nВ конце 20 века мигранты из Великобритании привезли празднование Хеллоуина в США .\r\nВ дальнейшем, этот праздник распространился в Ирландии и Канаде. На сегодняшний день этот праздник популярности уступает разве что Рождеству.\r\nТрадиции Хеллоуина\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТрадиционными цветами Хеллоуина являются черный, символизирующий смерть и темноту ночи, и оранжевый, который является символом сбора урожая в уходящем году.\r\nОсобенностью праздника является переодевание детей и взрослых в страшные костюмы, нанесение "страшно-праздничного" грима, и устраивание вечеринок.\r\nОсобой традицией является вырезание фонаря из тыквы на Хэллоуин.\r\nЛегенда повествует об ирландском кузнеце по имени Джек, который сумел дважды обмануть самого дьявола и взять с него обещание отказаться от посягательства на его душу. Это ограждало кузнеца от попадания после смерти в ад, однако, и в рай он не попал и был вынужден скитаться по земле в ожидании Судного дня. Свой путь Джек освещал кусочком угля, который прятал от непогоды внутри пустой тыквы. На английском тыква со свечой внутри так и называется – Jack-o-Lantern, что означает "фонарь Джека".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЭтот праздник с нетерпением ожидали девушки, ведь именно в него принято было гадать на суженого. В древности, женщины следовали традициям Хеллоуина, которые помогли бы им найти вторую половину. Девушки перебрасывали через плечо яблоки в надежде увидеть инициалы своего будущего мужа, соревновались в подбрасывании яблок на вечеринках, ведь счисталось, что именно победительница первой выйдет замуж.\r\nРанее, Українські Новини рассказали топ-5 самых волшебных рецептов на Хеллоуин, а также о погодных и свадебных приметах праздника Покровы Пресвятой Богородицы.