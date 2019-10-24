Хеллоуин - 2019: идеи для маникюра

Одним из самых многоожидаемых осенних праздников в Украинесчитается Хеллоуин. В действительности, подготовка к празднованию проходит усиленно в подборе образов для торжества, ведь необходимо учитывать все детали и нюансы, такие как: прическа, макияж, костюм а также маникюр. Українські Новини сделали подборку идей для маникюра на Хеллоуин.

Традиционно, цветами на этот праздник считают черный и оранжевый. В комбинации эти цвета будут отлично смотреться на ногтях девушек. Важной деталью в маникюре является форма ногтей, поскольку для каждой женщины - это проявление индивидуальности.

Форма "стилет"

У многих людей острые ногти на руках у женщин ассоциируются с ведьмами и когтями оборотней. Потому, более эффектно маникюр на Хеллоуин будет смотреться именно на острых ногтях. Сама форма "стилета" в профиле напоминает месяц, а значит, дизайн луны или ночного неба в сумерках, станет красивым аксессуаром на праздник. Помимо черного и оранжевого цветов весьма привлекающим внимание также считается красный, как символ крови.

Фото: pinterest.com

Фото: pinterest.com

Форма "квадрат"

Легкая квадратная форма ногтей зачастую ассоциируется с неким аристократизмом, поскольку под форму квадрата женщины предпочитают носить классический френч. Аристократизм и классика стиля в виде минимализма никогда не выйдут из моды, потому френч с небольшой паутинкой станет отличной альтернативой для дополнения образа на праздник.

Фото:Best Маникюр

Форма "миндаль"

Весьма популярной идеей считают рельефный и матовый маникюр. Если вы выберете образ "монашки", то маникюр с дизайном в виде креста, черепа отлично дополнит образ.

Форма "балерины"

Ногти в форме балерины говорят о творческом начале и уникальности их обладательницы. Рассыпчатый глиттер на черных и красных ногтях с красной помадой подчеркнут образ на Хеллоуин.

Фото: pinterest.com

Форма "трапеция"

Трапецивидная форма ногтей свойственна тем, кто не боится отличаться от окружающих. На Хеллоуин многие выбирают весьма экстравагантные и яркие образы. На ногтях в форме "трапеции" отлично будет смотреться белый матовый цвет с красными растекающимися каплями возле кутикулы или же однотонное покрытие, которое своим минимализмом будет бросаться в глаза.

Фото: essie

Ранее Українські Новини рассказали историю происхождения празднника Хеллоуин, а также самые популярные образы для вечеринки.