подписаться на рассылку
24.65 25.05
27.35 27.95
˟
24 октября 2019, четверг, 07:00 9
Lifestyle 2019-10-24T07:00:03+03:00
Українські Новини
Хеллоуин - 2019: идеи для маникюра

Хеллоуин - 2019: идеи для маникюра

Маникюр, Хеллоуин, Образы на Хеллоуин, Идеи для маникюра
Хеллоуин. Фото: pixabay.com
Хеллоуин. Фото: pixabay.com

Одним из самых многоожидаемых осенних праздников в Украинесчитается Хеллоуин. В действительности, подготовка к празднованию проходит усиленно в подборе образов для торжества, ведь необходимо учитывать все детали и нюансы, такие как: прическа, макияж, костюм а также маникюр. Українські Новини сделали подборку идей для маникюра на Хеллоуин.

Традиционно, цветами на этот праздник считают черный и оранжевый. В комбинации эти цвета будут отлично смотреться на ногтях девушек. Важной деталью в маникюре является форма ногтей, поскольку для каждой женщины - это проявление индивидуальности.

Форма "стилет"

У многих людей острые ногти на руках у женщин ассоциируются с ведьмами и когтями оборотней. Потому, более эффектно маникюр на Хеллоуин будет смотреться именно на острых ногтях. Сама форма "стилета" в профиле напоминает месяц, а значит, дизайн луны или ночного неба в сумерках, станет красивым аксессуаром на праздник. Помимо черного и оранжевого цветов весьма привлекающим внимание также считается красный, как символ крови.

Фото: pinterest.comФото: pinterest.com

Фото: pinterest.comФото: pinterest.com

Форма "квадрат"

Легкая квадратная форма ногтей зачастую ассоциируется с неким аристократизмом, поскольку под форму квадрата женщины предпочитают носить классический френч. Аристократизм и классика стиля в виде минимализма никогда не выйдут из моды, потому френч с небольшой паутинкой станет отличной альтернативой для дополнения образа на праздник.

Фото:Best Маникюр Фото:Best Маникюр

Форма "миндаль"

Весьма популярной идеей считают рельефный и матовый маникюр. Если вы выберете образ "монашки", то маникюр с дизайном в виде креста, черепа  отлично дополнит образ.

Форма "балерины"

Ногти в форме балерины говорят о творческом начале и уникальности их обладательницы. Рассыпчатый глиттер на черных и красных ногтях с красной помадой подчеркнут образ на Хеллоуин.

Фото: pinterest.comФото: pinterest.com

Форма "трапеция"

Трапецивидная форма ногтей свойственна тем, кто не боится отличаться от окружающих. На Хеллоуин многие выбирают весьма экстравагантные и яркие образы. На ногтях в форме "трапеции" отлично будет смотреться белый матовый цвет с красными растекающимися каплями возле кутикулы или же однотонное покрытие, которое своим минимализмом будет бросаться в глаза.

Фото: essieФото: essie

Ранее Українські Новини рассказали историю происхождения празднника Хеллоуин, а также самые популярные образы для вечеринки. 

Больше новостей о: Маникюр Хеллоуин Образы на Хеллоуин Идеи для маникюра

Архив
Новости
Крупный коррупционный скандал в "Слуге народа". Туман парализует украинские аэропорты 07:00 Мнение
Гривна снова падает: официальный курс валют на 24 октября 06:05
После выкидыша имитировала беременность: "волонтера", похитившую младенца в Киеве, задержали 23:50
Трамп заявил о снятии санкций с Турции, введенных из-за военной операции в Сирии 23:25
На Донбассе погиб украинский военный 23:00
больше новостей
Получающие субсидию семьи будут платить за коммуналку больше 12:22
Завтра украинцы начнут немного мерзнуть: прогноз погоды на среду 14:21 Карта
Депутат Бужанский рассказал о крупном скандале внутри "Слуги народа" 10:11
В Змиеве в чемодане Louis Vuitton 1880 года пенсионерка хранила кукурузу. Фото: Харьков LiVE
В Змиеве пенсионерка хранила кукурузу в брендовом чемодане Louis Vuitton 1880 года 12:17
Курс рубля упал в киевских обменниках 12:20
больше новостей
"Нефтегаз" будет поставлять газ производителям тепла в "Л/ДНР" без учета задолженности за газ 16:14
В Змиеве в чемодане Louis Vuitton 1880 года пенсионерка хранила кукурузу. Фото: Харьков LiVE
В Змиеве пенсионерка хранила кукурузу в брендовом чемодане Louis Vuitton 1880 года 12:17
Бойко назвал преступлением перед народом открытие рынка земли без референдума 16:27
Новым замминистра по развитию общин назначат уволенного экс-главу ГАСК, находящегося под следствием, - СМИ 17:12
Михаил Папиев: Если истерика порохоботов не прекратится, они начнут финансировать из бюджета Сокыру Перуна вместо Национального хора имени Веревки 07:52 Мнение
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok