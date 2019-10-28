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  • Какие костюмы популярны в США на Хэллоуин-2019: ТОП-10 нарядов среди взрослых, детей и питомцев
28 октября 2019, понедельник, 07:01 757
Жизнь 2019-10-28T08:09:54+02:00
Українські Новини
Какие костюмы популярны в США на Хэллоуин-2019: ТОП-10 нарядов среди взрослых, детей и питомцев

Какие костюмы популярны в США на Хэллоуин-2019: ТОП-10 нарядов среди взрослых, детей и питомцев

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В США на праздник Хэллоуин, который отмечают в ночь на 1 ноября, взрослые чаще всего выбирают костюмы ведьм и вампиров, а дети принцесс и супергероев. Американцы не оставляют без внимания и домашних любимцев, которых чаще всего одевают в костюмы тыквы и хот-дога.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Национальной федерацией ритейлеров США.

Отмечается, что взрослые американцы, выбирая костюмы на Хэллоуин, пытаются найти новые идеи, а среди детей фаворитами остаются традиционные костюмы принцесс и супергероев.

Опрос показал, что 3,1 миллиона детей планируют одеться в костюм своей любимой принцессы, 2,4 миллиона - своего любимого супергероя, 2 миллиона - в Человека-паука, 1,5 миллиона - в персонажей из Марвела (кроме Человека-паука), и 1,4 миллиона - в Бэтмена.

Топ-10 детских костюмов на Хэллоуин-2019

  1.  Принцесса - 7,9%
  2.  Супергерой - 6%
  3.  Человек-паук - 5,2%
  4.  Персонаж Марвел (кроме Человека-паука) - 3,9%
  5.  Бэтмен - 3,5%
  6.  Ведьма - 3,3%
  7.  Призрак - 2,8%
  8.  Вампир - 2,2%
  9.  Frozen (Эльза, Анна) - 2,2%
  10.  Пират - 2,1%

Костюм на Хэллоуин-2019. Фото: pixabay.comКостюм на Хэллоуин-2019. Фото: pixabay.com

Кроме того, по данным исследования, 5 миллионов взрослых планируют одеться как ведьма, 2 миллиона - как вампир, 1,8 миллиона - как супергерой, 1,5 миллиона - как пират и 1,4 миллиона - как зомби.

Топ-10 костюмов на Хэллоуин-2019 для взрослых:

  1.  Ведьма - 8,9%
  2.  Вампир - 3,6%
  3.  Супергерой - 3,1%
  4.  Пират - 2,7%
  5.  Зомби - 2,5%
  6.  Призрак - 2%
  7.  Персонаж Марвел (кроме Человека-паука) - 2%
  8.  Принцесса - 1,9%
  9.  Кошка - 1,8%
  10.  Человек-паук - 1,7%

Костюм на Хэллоуин-2019. Фото: pixabay.comКостюм на Хэллоуин-2019. Фото: pixabay.com

Опрос также показал, что 29 миллионов американцев планируют одеть своих питомцев в костюмы к Хэллоуину.

Топ-10 костюмов на Хэллоуин-2019 для питомцев

  1.  Тыква - 9,3%
  2.  Хот-дог - 7,2%
  3.  Супергерой - 7,2%
  4.  Шмель - 3,9%
  5.  Кошка - 3,2%
  6.  Ведьма - 2,5%
  7.  Лев - 2,2%
  8.  Собака - 2,1%
  9.  Дьявол - 2%
  10.  Акула - 1,7%

Костюм на Хэллоуин-2019 для питомцев. pixabay.comКостюм на Хэллоуин-2019. Фото: pixabay.com

В опросе приняли участие 7419 потребителей. Опрос проводился 3-10 сентября и имеет погрешность плюс или минус 1-2 процентных пункта.

Ранее Українські Новини писали об идеях для маникюра на Хэллоуин, а также, как можно с помощью тыквы на Хэллоуин создать атмосферу праздника.

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