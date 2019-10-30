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  • Вырезание тыквы на Хеллоуин-2019: пошаговая инструкция, лайфхаки и видеоуроки
30 октября 2019, среда, 09:30 485
Lifestyle 2019-11-01T04:00:31+02:00
Українські Новини
Вырезание тыквы на Хеллоуин-2019: пошаговая инструкция, лайфхаки и видеоуроки

Вырезание тыквы на Хеллоуин-2019: пошаговая инструкция, лайфхаки и видеоуроки

Праздник, Тыквы, Тыква, Хеллоуин

Хеллоуин - самый креативный праздник года и подготовка к нему должна быть соответствующей. Одним из самых сложных ее этапов считается вырезание "зловещей" тыквы, однако процесс может стать гораздо проще при знании лайфхаков, о которых расскажут Українські Новини.

Губкой или под струей воды очистить тыкву, обтереть полотенцем и положить на ровную поверхность. Ложкой с острым краем достать мякоть. Взять небольшой и острый нож. Срезать дно тыквы, если вы собираетесь вставлять фонарь и верхушку, если свечу. Если будет срезаться крышка - сделать надрезы наискосок, что можно было вернуть ее на место и она не провалилась внутрь тыквы. После этого необходимо вытащить семена и мякоть таким образом, чтобы после ее удаления толщина стенок составляла не более 2-2,5 см.

На самой ровной и красивой боковой части тыквы сделать узор при помощи трафарета или очертить узор самостоятельно маркером, шилом или иголкой (протыкая стенки насквозь). Для выполнения узора использовать маленький и острый нож, вырезая стенку по контуру. Это самый длительный и сложный процесс, который надо выполнять аккуратно.

Остатки и неровности после вырезания нужно еще раз сгладить ножом или резцом, но даже если контуры будут не идеально ровными - ничего страшного, так тыква будет выглядеть только более зловеще. Чтобы удалить из нее лишнюю влагу, - положить внутрь овоща газеты, меняя их каждые 2-3 часа три раза подряд. Только после этого - примерно через 6 часов - вставить в тыкву свечу или фонарь.

Для того, чтобы с тыквой было все хорошо, изначально нужно выбрать качественный плод, но с не очень твердой кожицей. Иначе ее будет сложно вырезать. Тыква не должна быть гнилой, испорченной и в целом должна быть красивой. С тех пор, как вы решили использовать ее для праздника, она перестает быть едой и становится предметом декора.

Также предлагаем несколько видеоуроков по вырезанию хеллоуинской тыквы:

Раньше Українські Новини об интересных идеях декоры тыквы, а также трендовых образах и костюмах на Хеллоуин.

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