Туман продовжує огортати Україну: синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки

Так, повідомляється, що через туман видимість погіршується до 200-500 м.

"За прогнозами Укргідрометцентру, вранці 26 жовтня в Україні туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

На сайті Укргідрометцентру також повідомили, що по Україні зберігається перший рівень небезпеки.

Карта: Укргідрометцентр

Зазначимо, що незважаючи на тривалий період, коли тумани охоплюють Україну, Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища заявило, що рівень забруднення повітря в Україні в межах допустимої норми.

Крім того, вчера, 25 жовтня, в Києві був оголошений перший рівень небезпеки через густий туман.

Як повідомляли Українські Новини, через скандал про забруднене повітря в Україні проведуть незалежні вимірювання.

А 22 жовтня в аеропорту "Київ" через туман скасували ранкові рейси.

Раніше Уляна Супрун розповіла, чим небезпечне підвищення СО в повітрі і як зменшити ризики.