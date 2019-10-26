Туман продовжує огортати Україну: синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки

26 жовтня, вже шостий день поспіль, Україну огортає густий туман який добрався до Чорнобильської зони. Рятувальники знову попередили українців про погіршення видимості. Про це пише прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру. Так, повідомляється, що через туман видимість погіршується до 200-500 м. "За прогнозами Укргідрометцентру, вранці 26 жовтня в Україні туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні. На сайті Укргідрометцентру також повідомили, що по Україні зберігається перший рівень небезпеки. Карта: Укргідрометцентр Зазначимо, що незважаючи на тривалий період, коли тумани охоплюють Україну, Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища заявило, що рівень забруднення повітря в Україні в межах допустимої норми. Крім того, вчера, 25 жовтня, в Києві був оголошений перший рівень небезпеки через густий туман. Як повідомляли Українські Новини, через скандал про забруднене повітря в Україні проведуть незалежні вимірювання. А 22 жовтня в аеропорту "Київ" через туман скасували ранкові рейси. Раніше Уляна Супрун розповіла, чим небезпечне підвищення СО в повітрі і як зменшити ризики.