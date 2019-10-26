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26 жовтня 2019, субота, 09:35 6 Карта
Суспільство 2019-10-26T09:40:43+03:00
Українські Новини
Туман продовжує огортати Україну: синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки

Туман продовжує огортати Україну: синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки

Туман, ДСНС України, Туман в Києві, Туман в Україні
Туман. Фото: ДСНС
Туман. Фото: ДСНС

26 жовтня, вже шостий день поспіль, Україну огортає густий туман який добрався до Чорнобильської зони. Рятувальники знову попередили українців про погіршення видимості. Про це пише прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що через туман видимість погіршується до 200-500 м.

"За прогнозами Укргідрометцентру, вранці 26 жовтня в Україні туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

На сайті Укргідрометцентру також повідомили, що по Україні зберігається перший рівень небезпеки.

Карта: УкргідрометцентрКарта: Укргідрометцентр

Зазначимо, що незважаючи на тривалий період, коли тумани охоплюють Україну, Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища заявило, що рівень забруднення повітря в Україні в межах допустимої норми.

Крім того, вчера, 25 жовтня, в Києві був оголошений перший рівень небезпеки через густий туман.

Як повідомляли Українські Новини, через скандал про забруднене повітря в Україні проведуть незалежні вимірювання.

А 22 жовтня в аеропорту "Київ" через туман скасували ранкові рейси.

Раніше Уляна Супрун розповіла, чим небезпечне підвищення СО в повітрі і як зменшити ризики.

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