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25 октября 2019, пятница, 08:45 326
Общество 2019-10-25T08:48:36+03:00
Українські Новини
Густой туман продолжает окутывать Киев: спасатели предупредили об опасности

Густой туман продолжает окутывать Киев: спасатели предупредили об опасности

Туман, ГосЧС, загрязнение воздуха, Туман в Киеве
Туман. Фото: facebook.com/DronariumUkraine
Туман. Фото: facebook.com/DronariumUkraine

Сегодня, 25 октября, Киев в первой половине дня снова накроет туман, который окутывает город уже несколько дней, а видимость значительно ухудшится. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, туман окутывает Киев уже не первый день, водителей просят быть внимательнее и осторожнее на дорогах для предотвращения аварий на дорогах.

Отмечается, что объявлен первый уровень опасности.

"По прогнозам Укргидрометцентра, по Киеву в первой половине дня 25 октября туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, 22 октября в аэропорту "Киев" из-за тумана отменили утренние рейсы.

Тем временем из-за скандала о загрязненном воздухе в Украине проведут независимые измерения.

Также Ульяна Супрун рассказала, чем опасно повышение СО в воздухе и как уменьшить риски.

Еще в понедельник над Украиной повисли тучи из грязного смога. Однако Министерство энергетики и защиты окружающей среды заявило, что уровень загрязнения воздуха в Украине в пределах допустимой нормы

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