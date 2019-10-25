Густой туман продолжает окутывать Киев: спасатели предупредили об опасности

Сегодня, 25 октября, Киев в первой половине дня снова накроет туман, который окутывает город уже несколько дней, а видимость значительно ухудшится. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, туман окутывает Киев уже не первый день, водителей просят быть внимательнее и осторожнее на дорогах для предотвращения аварий на дорогах.

Отмечается, что объявлен первый уровень опасности.

"По прогнозам Укргидрометцентра, по Киеву в первой половине дня 25 октября туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, 22 октября в аэропорту "Киев" из-за тумана отменили утренние рейсы.

Тем временем из-за скандала о загрязненном воздухе в Украине проведут независимые измерения.

Также Ульяна Супрун рассказала, чем опасно повышение СО в воздухе и как уменьшить риски.

Еще в понедельник над Украиной повисли тучи из грязного смога. Однако Министерство энергетики и защиты окружающей среды заявило, что уровень загрязнения воздуха в Украине в пределах допустимой нормы.