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24 октября 2019, четверг, 10:01 273
Общество 2019-10-24T10:01:02+03:00
Українські Новини
Из-за скандала о загрязненном воздухе в Украине проведут независимые измерения

Из-за скандала о загрязненном воздухе в Украине проведут независимые измерения

Измерение, Смог в Киеве, Смог в Украине, Минэнергетики
Смог над Украиной. Фото: facebook.com/laila.piatrovskaya
Смог над Украиной. Фото: facebook.com/laila.piatrovskaya

В связи с активными обсуждениями ухудшенного качества воздуха в Украине Министерство энергетики и защиты окружающей среды проведут дополнительное измерение загрязнения воздуха совместно с независимыми лабораториями. Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

Cоответствующее решение приняли на экстренном совещании между министром, представителями Гидрометцентра, ГСЧС и Национальной геофизической обсерватории.

"По данным от Гидромедцентра, концентрации оксида углерода в период с

15 по 21 октября 2019 года в атмосферном воздухе большинства городов Украины оставались в своих привычных параметрах, то есть в тех значениях, которые для них свойственны. Но это не значит что воздух в городах чистый", - сказано в сообщении.

Сообщается, что состояние воздуха в Украине в пределах, присущих на эту пору года в сравнении с предыдущими годами.

"То есть оснований для волнения о значительные дополнительные источники загрязнения воздуха нет. Однако, было зафиксировано превышение выбросов некоторых загрязняющих веществах во всех промышленных городах Украины, таких как Мариуполь, Днепр, Каменское, Запорожье", - сказали в министерстве.

По результатам экстренного совещания решили привести украинские показатели до европейского формата, чтобы иметь возможность сравнивать качество воздуха в Украине и других странах.

Однако покупать маски не надо: чем опасно повышение СО в воздухе и как уменьшить риски.

Как сообщали Українські Новини, Министерство энергетики и защиты окружающей среды заявляет, что уровень загрязнения воздуха в Украине в пределах допустимой нормы.  Ранее Гидрометцентр также заявили, что в Киеве обычный режим загрязнения воздуха.

Украинцам рекомендуют увлажнять помещения и отложить занятия бегом для защиты от смога.

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