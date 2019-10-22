В Минэкоэнерго призвали украинцев не беспокоиться из-за смога

В то время, как над Украиной повисли тучи из грязного смога, Министерство энергетики и защиты окружающей среды заявляет, что уровень загрязнения воздуха в Украине в пределах допустимой нормы.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кабинета Министров, передают Українські Новини.

"По данным гидрометеорологических организаций сети концентрации оксида углерода в последние дни оставались в своих привычных параметрах и концентрации загрязняющих веществ в воздухе по Украине не зарегистрировано", - говорится в нем.

Отмечается, что содержание оксида углерода в Украине в 15-21 октября 2019 года составляет от 0,1 мг/куб. м до 1,4 мг/куб. м предельно допустимой концентрации (при 5 мг/куб. м ПДК).

"Мы понимаем беспокойство населения Украины, но хочу заверить - превышение концентрации загрязняющих веществ в воздухе нету! Все показатели в пределах нормы", - отметил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Как сообщали Українські Новини, ранее Гидрометцентр заявлял, что в Киеве обычный режим загрязнения воздуха.

Ранее активист Евген Сойкин заявил, что уровень загрязнения атмосферы в Украине угарным газом достиг очень высокого уровня и сейчас примерно такой же как в индустриально развитых районах крупнейших экономик мира — США и Китая.

Кроме того, международный аэропорт "Борисполь" приостанавливал работу терминалов из-за амиакосодержащих веществ в воздухе, но вскоре возобновил работу.