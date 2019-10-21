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21 октября 2019, понедельник, 14:12 545
Общество 2019-10-21T14:23:59+03:00
Українські Новини
Киевлянам посоветовали не гулять и держать окна закрытыми: горят торфяники

Киевлянам посоветовали не гулять и держать окна закрытыми: горят торфяники

Смог, Торфяники, Смог в Киеве
Киев накрыл густой смог. Фото: Kolomiiets Dmytro
Киев накрыл густой смог. Фото: Kolomiiets Dmytro

В Голосеевском районе Киева ухудшилось состояние воздуха из-за пожара на торфяниках в Обуховском районе в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации (КГГА).

"Сейчас в селе Романкив, что в Обуховском районе, горит свыше 1,4 гектара торфяников, тушение продолжается. Из-за погодных условий и большой площади возгорания наблюдается ухудшение воздуха в Голосеевском районе города Киева", – отметили в КГГА.

На место направлен "Киевский лабораторный центр МЗ Украины" и лаборатория КАРС "Киевская служба спасения" для проведения замеров. Специалисты напоминают, что в случаях задымленности лучше ограничить пребывание на открытом воздухе, детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; держать окна закрытыми, особенно ночью и утром.

При открытии окон советуют завешивать форточки увлажненной тканью и периодически ее менять; включить системы кондиционирования и очистки воздуха, проводить влажную уборку, а также увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.

Если у человека появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.

Как сообщали Українські Новини, Гончарук опроверг аномальное загрязнение воздуха в Украине.

Украинцам рекомендуют увлажнять помещения и отложить занятия бегом для защиты от смога.

Тем временем из-за сильного тумана на украинских дорогах ограничена видимость.

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