подписаться на рассылку
24.7 25.1
27.35 27.95
˟
24 октября 2019, четверг, 19:02 36
Общество 2019-10-24T19:19:07+03:00
Українські Новини
Фото дня: жуткий киевский туман добрался до Чернобыльской зоны

Фото дня: жуткий киевский туман добрался до Чернобыльской зоны

Чернобыль, Туман, Смог, Зона отчуждения, Фото дня, Туман в Киеве, Чернобыльская зона отчуждения, Чернобыль 2
Туман в Чернобыльской зоне отчуждения. Фото: Dronarium Украина
Туман в Чернобыльской зоне отчуждения. Фото: Dronarium Украина

Туманы и смог, которые уже несколько дней держаться над Киевом, накрыли Чернобыльскую зону отчуждения.

Захватывающие фото с высоты птичьего полета радиолокационной станции "Дуга", более известной, как объект "Чернобыль-2 или "Русский Дятел" были опубликованы на странице "Dronarium Украина" в социальной сети Facebook.

"Не Киевом единым) туманы добрались до Зоны Отчуждения. Эксклюзивные фото объекта "Чернобыль-2" или "Дуга"", - говорится в подписи.

Отметим, радиолокационная станция "Дуга" находится в одноименном городке неподалеку от Чернобыльской атомной станции и была секретным объектом до 1980-х годов. Ее первые испытания провели в 1980 году.

Туман в Чернобыльской зоне отчуждения. Фото: facebook.com/Dronarium УкраинаТуман в Чернобыльской зоне отчуждения. Фото: facebook.com/Dronarium Украина

Как сообщали Українські Новини, из-за скандала о загрязненном воздухе в Украине проведут независимые измерения. Ранее Ульяна Супрун рассказала, чем опасно повышение СО в воздухе и как уменьшить риски.

Тем времекнем Геофизическая лаборатория назвала районы Киева, где концентрация вредных веществ в воздухе самая высокая.

В понедельник над Украиной повисли тучи из грязного смога. В то же время Министерство энергетики и защиты окружающей среды заявило, что уровень загрязнения воздуха в Украине в пределах допустимой нормы

Больше новостей о: Чернобыль Туман Смог Зона отчуждения Фото дня Туман в Киеве Чернобыльская зона отчуждения Чернобыль 2

Архив
Новости
"Грузинские снайперы" Евромайдана дали показания в Генпрокуратуре Беларуси 19:30
На марафоне в США бегуна под псевдонимом "Иисус спасет" от сердечного приступа спас Иисус 19:21
Защита обжаловала арест Гладковского 19:13
Туман в Чернобыльской зоне отчуждения. Фото: Dronarium Украина
Фото дня: жуткий киевский туман добрался до Чернобыльской зоны 19:02
В пятницу в Киеве патриоты будут пикетировать канал Медведчука 18:55
больше новостей
Депутат Бужанский рассказал о крупном скандале внутри "Слуги народа" 10:11
Депутатам "Слуги народа" раздавали взятки в $30 тысяч за коррупционную схему Яценко, - Кошкина 08:19
Полиция эвакуировала 500 человек из-за сообщений о минировании ж/д-вокзала во Львове 10:05
Выходные в 2020: Кабмин определит, сколько рабочих и праздничных дней будет в 2020 году 10:37
В Киеве прогремел взрыв. Фото:
В центре Киева произошел взрыв: двое мужчин погибли, есть пострадавшая 08:11
больше новостей
Бойко назвал преступлением перед народом открытие рынка земли без референдума 16:27
Украина должна обязательно выплачивать пенсии своим гражданам, которые живут на временно неподконтрольной территории, - Сивохо 18:53
Депутатам "Слуги народа" раздавали взятки в $30 тысяч за коррупционную схему Яценко, - Кошкина 08:19
Депутат Бужанский рассказал о крупном скандале внутри "Слуги народа" 10:11
Микитася арестовали с 80-миллионным залогом 23:11
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok