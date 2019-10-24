Фото дня: жуткий киевский туман добрался до Чернобыльской зоны

Туманы и смог, которые уже несколько дней держаться над Киевом, накрыли Чернобыльскую зону отчуждения.

Захватывающие фото с высоты птичьего полета радиолокационной станции "Дуга", более известной, как объект "Чернобыль-2 или "Русский Дятел" были опубликованы на странице "Dronarium Украина" в социальной сети Facebook.

"Не Киевом единым) туманы добрались до Зоны Отчуждения. Эксклюзивные фото объекта "Чернобыль-2" или "Дуга"", - говорится в подписи.

Отметим, радиолокационная станция "Дуга" находится в одноименном городке неподалеку от Чернобыльской атомной станции и была секретным объектом до 1980-х годов. Ее первые испытания провели в 1980 году.

Туман в Чернобыльской зоне отчуждения. Фото: facebook.com/Dronarium Украина

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