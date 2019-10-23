подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.45 28.05
˟
23 октября 2019, среда, 06:45 358
Общество 2019-10-23T06:45:02+03:00
Українські Новини
Покупать маски не надо: чем опасно повышение СО в воздухе и как уменьшить риски

Покупать маски не надо: чем опасно повышение СО в воздухе и как уменьшить риски

Маски, Смог, загрязнение атмосфнры, Ульяна Супрун, советы здоровья, загрязнение воздуха
Загрязнение воздуха. Фото: ГосЧС
Загрязнение воздуха. Фото: ГосЧС

Загрязнение воздуха с повышенным уровнем оксида углерода, которое несколько дней наблюдается в Украине, прочно связывается с гемоглобином и образует карбоксигемоглобин, и тем самым уменьшает количество кислорода, переносимого кровью. Как следствие, жизненно важные органы не получают достаточное количество кислорода, в результате чего может быть нарушена координация и концентрация внимания. Для беременных женщин, младенцев или людей с болезнями дыхательных путей высокий уровень СО является критическим.

Об этом написала бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Спурун на своей странице в социальной сети Facebook.

"В Украине и Европе нигде нет нормального уровня СО в воздухе. Он везде завышен, особенно в городах. Не исключено, что за ними не хватает данных. Сейчас мы можем сократить выбросы СО собственными силами - ограничить сожжения горючего дома, в электрогенераторах, не сжигать листья, торфяники и сухостой, не курить, и ограничить пользование автотранспортом. Городам нужна реорганизация транспортной структуры, которая уменьшала бы пробки на дорогах и поощряла людей ездить общественным транспортом", - говорится в заметке.

Комментируя распространяющуюся в сети информацию о крайне опасном уровене загрязнения воздуха вредными веществами, Супрун отметила, что большинство сервисов, которые измеряют показатели загрязнения в Украине, работают через сеть датчиков, расположенных в разных местах. Но говорить о точных качественных измерениях мы не можем. Очень вероятно, что туман может восприниматься как взвешенные частицы, на точность показателей также может влиять высокая влажность воздуха. Чаще всего датчики в таких устройствах не умеют отличать частицы пыли от частиц воды и тумана, поэтому показывают ложные результаты.

Проблема также заключается в том, что в Украине организация и методология мониторинга качества атмосферного воздуха не соответствует стандартам ЕС. Это касается количества пунктов мониторинга воздуха в городах, определение перечня загрязняющих веществ, нормы измерения показателей в только определенные временные промежутки (зато в странах ЕС практикуют постоянные, иногда случайные измерения) и отсутствия нормативно-правовой базы по информированию о качестве воздуха.

Что делать, чтобы уменьшить риски:

  • Не жгите листья. Листья лучше всего оставлять под деревьями. В нем живут полезные насекомые, и оно помогает удерживать влагу в земле. Исключение составляет листья каштанов, которое непременно следует убрать и закопать, ведь в нем зимует вредитель каштановая моль. Если же листья загрязненное выхлопными газами, используйте тот компост для выращивания декоративных растений. Иногда ничего не делать - лучшее решение.
  • Не сжигайте стерню и сухостой. Это разрушает почвы и убивает в почве живых существ, которые населяют. Не только ежики и птички заслуживают сохранения жизни. Ящерицы, черви и почвенные микроорганизмы нужны, чтобы экосистема жила и работала.
  • Расскажите своим знакомым и родственникам о том, что не надо сжигать листья или мусор.
  • Откажитесь от автомобилей по крайней мере на период безветренных теплых дней и холодных ночей. Пользуйтесь общественным транспортом.
  • Покупать медицинские маски или оригинальные повязки не надо. Если хотите действительно защититься, а не просто увеличивать панику, то нужен респиратор с фильтрами, и его надо регулярно менять на новый.
  • Делайте дома влажную уборку.
  • Пользуйтесь дневными кремами с ретиноидами и токоферолом. Они защищают кожу от повреждения агрессивной средой.
  • Не грейтесь газом на кухне, и меньше стойте у плиты, чтобы избежать угарного газа.
  • Бросьте курить. Из-за курения в крови и так есть от 3 до 20% карбоксигемоглобина, в зависимости от того, сколько человек курит.

Как сообщали Українські Новини, Министерство энергетики и защиты окружающей среды заявляет, что уровень загрязнения воздуха в Украине в пределах допустимой нормы.  Ранее Гидрометцентр также заявили, что в Киеве обычный режим загрязнения воздуха.

Больше новостей о: Маски Смог загрязнение атмосфнры Ульяна Супрун советы здоровья загрязнение воздуха

Архив
Новости
Депутатам "Слуги народа" раздавали взятки в $30 тысяч за коррупционную схему Яценко, - Кошкина 08:19
В Киеве прогремел взрыв. Фото:
В центре Киева произошел взрыв: двое мужчин погибли, есть пострадавшая 08:10
За первый месяц работы министр Оржель заработал меньше 20 тысяч гривен 08:08 Документ
"Звездные войны" кончились, а Милованов признался, что он дебил 07:00 Мнение
Министру финансов Маркаровой уже за первый месяц работы доплатили за интенсивный труд 06:50 Документ
больше новостей
Получающие субсидию семьи будут платить за коммуналку больше 12:22
Завтра украинцы начнут немного мерзнуть: прогноз погоды на среду 14:21 Карта
Украинские спортсмены застряли в аэропорту Франкфурта: Wizz Air не пустил их на рейс 09:22
Курс рубля упал в киевских обменниках 12:20
В Змиеве в чемодане Louis Vuitton 1880 года пенсионерка хранила кукурузу. Фото: Харьков LiVE
В Змиеве пенсионерка хранила кукурузу в брендовом чемодане Louis Vuitton 1880 года 12:17
больше новостей
"Нефтегаз" будет поставлять газ производителям тепла в "Л/ДНР" без учета задолженности за газ 16:14
Игорь Коломойский. Фото: slovoidilo.ua
Если Гонтарева застрелится или повесится - это будет смешно, - Коломойский 17:54
Михаил Папиев: Если истерика порохоботов не прекратится, они начнут финансировать из бюджета Сокыру Перуна вместо Национального хора имени Веревки 07:52 Мнение
Украинские спортсмены застряли в аэропорту Франкфурта: Wizz Air не пустил их на рейс 09:22
Получающие субсидию семьи будут платить за коммуналку больше 12:22
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok