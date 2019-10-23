Покупать маски не надо: чем опасно повышение СО в воздухе и как уменьшить риски

Загрязнение воздуха с повышенным уровнем оксида углерода, которое несколько дней наблюдается в Украине, прочно связывается с гемоглобином и образует карбоксигемоглобин, и тем самым уменьшает количество кислорода, переносимого кровью. Как следствие, жизненно важные органы не получают достаточное количество кислорода, в результате чего может быть нарушена координация и концентрация внимания. Для беременных женщин, младенцев или людей с болезнями дыхательных путей высокий уровень СО является критическим.

Об этом написала бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Спурун на своей странице в социальной сети Facebook.

"В Украине и Европе нигде нет нормального уровня СО в воздухе. Он везде завышен, особенно в городах. Не исключено, что за ними не хватает данных. Сейчас мы можем сократить выбросы СО собственными силами - ограничить сожжения горючего дома, в электрогенераторах, не сжигать листья, торфяники и сухостой, не курить, и ограничить пользование автотранспортом. Городам нужна реорганизация транспортной структуры, которая уменьшала бы пробки на дорогах и поощряла людей ездить общественным транспортом", - говорится в заметке.

Комментируя распространяющуюся в сети информацию о крайне опасном уровене загрязнения воздуха вредными веществами, Супрун отметила, что большинство сервисов, которые измеряют показатели загрязнения в Украине, работают через сеть датчиков, расположенных в разных местах. Но говорить о точных качественных измерениях мы не можем. Очень вероятно, что туман может восприниматься как взвешенные частицы, на точность показателей также может влиять высокая влажность воздуха. Чаще всего датчики в таких устройствах не умеют отличать частицы пыли от частиц воды и тумана, поэтому показывают ложные результаты.

Проблема также заключается в том, что в Украине организация и методология мониторинга качества атмосферного воздуха не соответствует стандартам ЕС. Это касается количества пунктов мониторинга воздуха в городах, определение перечня загрязняющих веществ, нормы измерения показателей в только определенные временные промежутки (зато в странах ЕС практикуют постоянные, иногда случайные измерения) и отсутствия нормативно-правовой базы по информированию о качестве воздуха.

Что делать, чтобы уменьшить риски:

Не жгите листья. Листья лучше всего оставлять под деревьями. В нем живут полезные насекомые, и оно помогает удерживать влагу в земле. Исключение составляет листья каштанов, которое непременно следует убрать и закопать, ведь в нем зимует вредитель каштановая моль. Если же листья загрязненное выхлопными газами, используйте тот компост для выращивания декоративных растений. Иногда ничего не делать - лучшее решение.

Не сжигайте стерню и сухостой. Это разрушает почвы и убивает в почве живых существ, которые населяют. Не только ежики и птички заслуживают сохранения жизни. Ящерицы, черви и почвенные микроорганизмы нужны, чтобы экосистема жила и работала.

Расскажите своим знакомым и родственникам о том, что не надо сжигать листья или мусор.

Откажитесь от автомобилей по крайней мере на период безветренных теплых дней и холодных ночей. Пользуйтесь общественным транспортом.

Покупать медицинские маски или оригинальные повязки не надо. Если хотите действительно защититься, а не просто увеличивать панику, то нужен респиратор с фильтрами, и его надо регулярно менять на новый.

Делайте дома влажную уборку.

Пользуйтесь дневными кремами с ретиноидами и токоферолом. Они защищают кожу от повреждения агрессивной средой.

Не грейтесь газом на кухне, и меньше стойте у плиты, чтобы избежать угарного газа.

Бросьте курить. Из-за курения в крови и так есть от 3 до 20% карбоксигемоглобина, в зависимости от того, сколько человек курит.

Как сообщали Українські Новини, Министерство энергетики и защиты окружающей среды заявляет, что уровень загрязнения воздуха в Украине в пределах допустимой нормы. Ранее Гидрометцентр также заявили, что в Киеве обычный режим загрязнения воздуха.