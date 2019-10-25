Густий туман продовжує огортати Київ: рятувальники попередили про небезпеку

Сьогодні, 25 жовтня, Київ у першій половині дня знову накриє туман, що огортає місто вже кілька днів, а видимість значно погіршиться. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, туман огортає Київ вже не перший день, водіїв просять бути уважнішими і обережнішими для запобігання аварій на дорогах.

Наголошується, що оголошений перший рівень небезпеки.

"За прогнозами Укргідрометцентру, в Києві в першій половині дня 25 жовтня туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 22 жовтня в аеропорту "Київ" через туман скасували ранкові рейси.

Тим часом через скандал про забруднене повітря в Україні проведуть незалежні вимірювання.

Також Уляна Супрун розповіла, чим небезпечне підвищення СО в повітрі і як зменшити ризики.

Ще в понеділок нат Україною зависли хмари з брудного смогу. Однак Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища заявило, що рівень забруднення повітря в Україні в межах допустимої норми.