Над Украиной повисли тучи из грязного смога: откуда он появился и как себя защитить

В Украине зафиксирован самый высокий уровень концентрации угарного газа (СО), наравне с промышленными районами Китая или США. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА Олег Попенко, выложив подтверждающие скрины с впечатляющими данными.

Единственным вариантом, откуда взялось такое количество вредного газа над Украиной, Попенко называет горящие торфяники и листья.

На данный момент ситуация в Киеве хуже, чем, например, в Пекине и Сеуле - об этом говорят данные приложений по чистоте воздуха в городах.

Синоптик же Наталья Диденко сообщила свою версию, откуда взялись вредные выбросы - по ее словам, СО образуется в результате неполного сгорания топлива в автомобильных двигателях и отапливаемых приборах, работающих на угле или на других видах природного топлива, и не так, как от сжигания листьев или мусора

"Что тогда от листьев? При сгорании одной тонны растительных остатков в воздух высвобождается около 9 кг микрочастиц дыма в состав которого входят пыль, окиси азота, угарный газ, тяжелые металлы и ряд канцерогенных соединений. Например, с тлеющих листьев и травы, без доступа кислорода, выделяется бензопирен. Кроме того, с дымом в воздух высвобождаются диоксины – одни из самых ядовитых для человека веществ. Все же угарный газ также может быть", – написала она.

Также она рассказала, что сейчас как раз в полном разгаре сезон сжигания листьев, а в Украине уже длительное время преобладает антициклональный характер погоды, когда осадки маловероятны, ветер или слабый, или вообще штиль. Поэтому ядовитая дымка "зависает" и никуда не девается.

"Сухой воздух, слабый ветер или штиль еще долго будут определять погоду в Украине. Ветер может колебаться, правда. Сейчас ветер в Украине - преимущественно южных направлений, южный, юго-восточный, юго-западный. В ближайшее время рассчитывать на изменение синоптической ситуации не приходится - антициклональный характер погоды удержится", – отметила синоптик.

Также Диденко рассказала, что в ближайшее время рассчитывать на изменение синоптической ситуации не приходится - антициклональний характер погоды содержится. К сожалению и рассказала о правилах поведения в таких условиях.

1.Увлажнение помещения - обязательно!

Поставить миски по квартире, вывесить влажные полотенца, купить увлажнитель или очиститель воздуха, пылесосить и подметать не стоит, лучше влажная регулярная уборка, пшикать периодически распылителем воды.

2. Если идете из дома, не открывайте окна и балконы.

3. Желательно промывать глаза, особенно тем, кто носит линзы.

4. Пить побольше воды.

5. Бегать - отложить до лучших времен, особенно по утрам. Говорят, что именно ночью и утром - наибольшая концентрация этой бяки.

6.Свечки, ароматизаторы в доме пока не стоит использовать.

7. Кто курит, особенно опасно это делать как раз в зонах задымленности - будете еще больше втягивать в себя вреда.

8. Избегайте жарить на кухне. Зачем создавать дополнительный дым?

8. Душ принимать чаще, по возможности, особенно после улицы.

9. Уже от себя - думаю, стоит временно отказаться от сбора грибов, которые очень любят аккумулировать на себя подобные вещи.

11. Промывать нос раствором соли, на рынке есть куча подобных препаратов, от дорогих до дешевых или можно найти советы в интернете.

10.Если есть какие-то серьезные, острые или хронические, заболевания бронхо-легочной системы, конечно, надо обращаться за советами исключительно к врачам.

Напомним, что Киев отравлен угарным газом: воздух загрязнен уже больше, чем в Пекине.

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