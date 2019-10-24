Верховний Суд відмовив Шокіну у поновленні на посаді генпрокурора

Касаційна адміністративна палата Верховного суду відмовила колишньому генпрокурору Віктору Шокіну, який не з'явився у Верховний суд з позовом про поновлення генпрокурором, у відновленні його на посаді генпрокурора. Таке рішення оголосила колегія суддів, передають Українські Новини.

Таким чином Верховний суд відмовив Шокіну у перегляді рішення Вищого адміністративного суду, який відмовився поновити його на посаді генерального прокурора.

Рішення може бути оскаржено у Великій палаті Верховного суду.

Як повідомляли Українські Новини, Шокін просить розслідувати фальсифікацію результатів голосування депутатів Ради за його відставку.

Раніше Шокін хотів через Верховний суд поновитися на посаді генпрокурора. У 2017 році Шокін подав позов у Вищий адміністративний суд про поновлення на посаді у зв'язку з отриманням інформації про підкуп депутатів Верховної Ради, які голосували за схвалення звільнення його з посади. 29 березня 2016 року Рада схвалила звільнення Шокіна, 3 квітня 2016 року Президент Петро Порошенко звільнив Шокіна.Раніше Верховний Суд переніс розгляд позову колишнього генпрокурора Шокіна про поновлення на посаді. Також джерело повідомило, що Шокін знаходиться в Україні та не коментує справу Байдена.