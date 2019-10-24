підписатися на розсилку
24.7 25.1
27.35 27.95
˟
24 жовтня 2019, четвер, 11:40 32
Судова влада 2019-10-24T11:51:38+03:00
Українські Новини
Верховний Суд відмовив Шокіну у поновленні на посаді генпрокурора

Верховний Суд відмовив Шокіну у поновленні на посаді генпрокурора

Верховний Суд України, Віктор Шокін
Екс-генпрокурор Шокін. Фото: 112.ua
Екс-генпрокурор Шокін. Фото: 112.ua

Касаційна адміністративна палата Верховного суду відмовила колишньому генпрокурору Віктору Шокіну, який не з'явився у Верховний суд з позовом про поновлення генпрокурором, у відновленні його на посаді генпрокурора. Таке рішення оголосила колегія суддів, передають Українські Новини.

Таким чином Верховний суд відмовив Шокіну у перегляді рішення Вищого адміністративного суду, який відмовився поновити його на посаді генерального прокурора.

Рішення може бути оскаржено у Великій палаті Верховного суду.

Як повідомляли Українські Новини, Шокін просить розслідувати фальсифікацію результатів голосування депутатів Ради за його відставку.

Раніше Шокін хотів через Верховний суд поновитися на посаді генпрокурора. У 2017 році Шокін подав позов у Вищий адміністративний суд про поновлення на посаді у зв'язку з отриманням інформації про підкуп депутатів Верховної Ради, які голосували за схвалення звільнення його з посади. 29 березня 2016 року Рада схвалила звільнення Шокіна, 3 квітня 2016 року Президент Петро Порошенко звільнив Шокіна.Раніше Верховний Суд переніс розгляд позову колишнього генпрокурора Шокіна про поновлення на посаді. Також джерело повідомило, що Шокін знаходиться в Україні та не коментує справу Байдена. 

Більше новин про: Верховний Суд України Віктор Шокін

Архів
Новини
Законопроект про зміни на ринку електроенергії скасовує енергореформу, - енергетична асоціація 12:41
Розслідування справ Майдану зупинено, - Горбатюк 12:39
Реприватизація "Укртелекому" зведе нанівець результати приватизації-2020, - політолог 12:21
У Моз підтвердили спалах дифтерії на Закарпатті, сироватки від хвороби немає 12:20
Курс російського рубля відкотився назад у київських обмінниках 12:14
більше новин
На посаду губернатора Київщини з зарплатою 18 тис. гривень йде мультимільйонер з купою оффшорок, колекцією годинників, книг і автомобілів 14:25
Водійські права в Україні видаватимуть по-іншому: правила видачі 13:03
Новим заступником міністра з розвитку громад призначать звільненого екс-главу ДАБІ, який перебуває під слідством, - ЗМІ 17:12
Суд визнав недостовірною інформацію "Стоп корупції ТВ" щодо діяльності "Нібулону" 16:54 Прес-реліз
Світові модельєри заговорили про шкоду штучного хутра через його шкідливий вплив на екологію 13:25
більше новин
Новим заступником міністра з розвитку громад призначать звільненого екс-главу ДАБІ, який перебуває під слідством, - ЗМІ 17:12
Суд визнав недостовірною інформацію "Стоп корупції ТВ" щодо діяльності "Нібулону" 16:54 Прес-реліз
"Нафтогаз" буде поставляти газ виробникам тепла в "Л/ДНР" без урахування заборгованості за газ 16:14
Мінсоцполітики може перевіряти умови життя кандидатів на житлові субсидії 13:54
Вихідні на Різдво: скільки будуть відпочивати українці і коли відпрацьовуватимуть 16:56
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok