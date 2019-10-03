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03 октября 2019, четверг, 13:26 524
Судебная власть 2019-10-03T13:27:20+03:00
Українські Новини
Верховный Суд перенес рассмотрение иска бывшего генпрокурора Шокина о восстановлении в должности

Верховный Суд перенес рассмотрение иска бывшего генпрокурора Шокина о восстановлении в должности

Виктор Шокин. Фото: grushevskogo5.com
Виктор Шокин. Фото: grushevskogo5.com

Верховный Суд перенес на 24 октября рассмотрение иска бывшего генерального прокурора Виктора Шокина о восстановлении в должности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українські Новини.

Во время заседания коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, удовлетворив ходатайство представителя истца, приняла решение о переносе рассмотрения дела на 10:00 24 октября.

Как сообщали Українськi Новини, в 2017 году Шокин подал иск в Высший административный суд о восстановлении в должности в связи с получением информации о подкупе депутатов Верховной Рады, которые голосовали за одобрение увольнения его с должности.

29 марта 2016 года Рада одобрила увольнение Шокина, 3 апреля 2016 года Президент Петр Порошенко уволил Шокина.


Ранее стало известно, что экс-генпрокурор Шокин находится в Украине и не комментирует дело сына Байдена.

Тем временем Шокин рассказал, как Луценко получил должность и как Луценко на коленях просил Порошенко назначить его генпрокурором.


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