Верховный Суд перенес рассмотрение иска бывшего генпрокурора Шокина о восстановлении в должности

Верховный Суд перенес на 24 октября рассмотрение иска бывшего генерального прокурора Виктора Шокина о восстановлении в должности.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українські Новини.\r\nВо время заседания коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, удовлетворив ходатайство представителя истца, приняла решение о переносе рассмотрения дела на 10:00 24 октября.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в 2017 году Шокин подал иск в Высший административный суд о восстановлении в должности в связи с получением информации о подкупе депутатов Верховной Рады, которые голосовали за одобрение увольнения его с должности.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n29 марта 2016 года Рада одобрила увольнение Шокина, 3 апреля 2016 года Президент Петр Порошенко уволил Шокина.Ранее стало известно, что экс-генпрокурор Шокин находится в Украине и не комментирует дело сына Байдена.Тем временем Шокин рассказал, как Луценко получил должность и как Луценко на коленях просил Порошенко назначить его генпрокурором.