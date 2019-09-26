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26 сентября 2019, четверг, 13:17 25
Силовые структуры 2019-09-26T13:18:21+03:00
Українські Новини
Экс-генпрокурор Шокин находится в Украине и не комментирует дело сына Байдена

Экс-генпрокурор Шокин находится в Украине и не комментирует дело сына Байдена

Виктор Шокин
Виктор Шокин

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин, который хочет через суд восстановиться в должности генпрокурора, находится в Украине и не комментирует дело сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

"Насколько мне известно, он в Украине", - сказал он.

Собеседник добавил, что Шокин не комментирует ситуацию с делом, в котором фигурантом является сын Байдена.

По данным СМИ, именно при генпрокуроре Шокине расследовалось дело, в котором фигурировала фирма Burisma, в которой работал Хантер Байден.

Как сообщали Українськi Новини, Президент США Дональд Трамп просил украинского Президента Владимира Зеленского разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

Также Палата представителей Конгресса США инициирует процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Президента Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды.

Кроме того, Трамп отрицает давление на Украину в ходе этого разговора с целью расследования против соперника на предстоящих президентских выборах в США - представителя Демократической партии Джо Байдена и требует извинений от политических оппонентов.

В 2017 году группа компаний Burisma заявила, что правоохранительные органы Украины закрыли все уголовные производства в отношении деятельности группы, а также ее собственника, бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

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