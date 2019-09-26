Экс-генпрокурор Шокин находится в Украине и не комментирует дело сына Байдена

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин, который хочет через суд восстановиться в должности генпрокурора, находится в Украине и не комментирует дело сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил информированный источник.\r\n"Насколько мне известно, он в Украине", - сказал он.\r\nСобеседник добавил, что Шокин не комментирует ситуацию с делом, в котором фигурантом является сын Байдена.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПо данным СМИ, именно при генпрокуроре Шокине расследовалось дело, в котором фигурировала фирма Burisma, в которой работал Хантер Байден.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Президент США Дональд Трамп просил украинского Президента Владимира Зеленского разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.\r\nТакже Палата представителей Конгресса США инициирует процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Президента Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды.\r\nКроме того, Трамп отрицает давление на Украину в ходе этого разговора с целью расследования против соперника на предстоящих президентских выборах в США - представителя Демократической партии Джо Байдена и требует извинений от политических оппонентов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ 2017 году группа компаний Burisma заявила, что правоохранительные органы Украины закрыли все уголовные производства в отношении деятельности группы, а также ее собственника, бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.